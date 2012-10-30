به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی که در مراسم اختتامیه کنگره سراسری شعر دهمین پیشوا که شامگاه دوشنبه (8 آبان) در تالار وحدت برگزار شد سخن می گفت با اشاره به شعرهایی که تاکنون در مدح ائمه(ع) سروده شده اند، اذعان کرد: تاکنون درباره امام هادی(ع) نسبت به سایر ائمه(ع) کمتر شعر سروده شده است.

وی افزود: همواره در طول تاریخ اینگونه بوده است که هرگاه دشمنان به اهل بیت(ع) توهین می کردند، علما کتاب های حائز اهمیتی را درباره جایگاه این بزرگان تالیف می کردند و شاعران در مدح آنان شعرهای قابل ملاحظه می سرودند.

حسینی با ابراز امیدواری از ادامه یافتن محفل هایی مانند کنگره دهمین پیشوا گفت: این محفل ها سبب می شوند تا بیشتر با معارف و آموزه های اسلام ناب و اهل بیت عصمت و طهارت آشنا شویم و آن را به دیگران معرفی کنیم.

وی ضمن تشکر از شاعران حاضر در مجلس تاکید کرد: شاعران آئینی قدم در جای پای امثال «کمیت» و «دعبل خزاعی» می گذارند، بزرگانی که در دوران اختناق حکومت عباسی از ائمه(ع) حمایت کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: امام هادی(ع) در دوران سختی به سر می بردند. کافی است قساوت متوکل را به یاد بیاوریم، حاکمی که قساوتش به حدی بود که چندین بار دستور تخریب حرم امام حسین(ع) را صادر کرد. در این دوران امام هادی(ع) با مظلومیت و غربت زندگی می کردند.

وی با اشاره به اهانت های زنجیره ای به ائمه(ع) در طول تاریخ تصریح کرد: ساده اندیشی است اگر کسی تصور کند این توهین ها اتفاقی است. امام خمینی(ره) درباره قضیه سلمان رشدی موضع گرفتند، زیرا آگاه بودند که حرکات ادامه دار خواهد بود.

این مقام مسوول تاکید کرد: در عین حال که این توهین ها را محکوم می کنیم، از اهل قلم و هنر نیز انتظار داریم که پاسخ شایسته ای به این حرکت ها بدهند. در برابر اهانت به اهل بیت(ع) باید اقدامات متقابل انجام داده، امامت را به جهانیان معرفی کنیم. بسیاری از افراد جهان امروزه به دنبال حقیقت هستند و اگر ما از فضائل و کمالات اهل بیت(ع) برای آنان سخن بگوییم شیفته آنان خواهند شد. توده مردم عنادی با ائمه(ع) ندارند، این ستمگرانند که مانع از تابیدن نور هدایت بر دنیا می شوند، اگرنه عموم مردم از این فضایل استقبال خواهند کرد.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش، زیارت جامعه کبیره را یکی از آثاری دانست که در تبیین جایگاه ائمه(ع) باید به آن پرداخت. وی گفت: در نمایشگاه پیشین کتاب تهران سعی کردیم علاوه بر پرداختن به نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، زیارت جامعه کبیره را نیز از نظر دور نداریم. به غیر از این دو اثر تاکنون درباره آثار دیگر ائمه(ع) کمتر کار کرده ایم.

وی افزود: زیارت جامعه کبیره یک دایره المعارف اسلام شناسی است و برای توجه به جایگاه اهل بیت(ع) باید به این زیارتنامه توجه کنیم. این اثر جزو معتبرترین زیارتنامه هاست. در کتاب های معتبری مانند «من لا یحضر الفقیه» شیخ صدوق به این زیارتنامه اشاره شده است. علامه مجلسی نیز درباره آن می گوید زیارتنامه جامعه کبیره، معتبرترین سند، فصیح ترین محتوا و بالاترین شان و منزلت را در میان زیارتنامه ها داراست.

حسینی در ادامه به برگزاری همایشی درباره «فضل بن شاذان» در نیشابور در آینده اشاره کرد و گفت: احیای آثار این اندیشمند از جمله اهداف این همایش خواهد بود. رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کرده اند که شخصیت های بزرگ حوزه حدیث باید معرفی شوند و در لابه لای کتاب های حدیثی مخفی نمانند.