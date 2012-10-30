به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه کنگره سراسری شعر دهمین پیشوا شامگاه دوشنبه (8 آبان) در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم، آیت الله محمدصادق حائری شیرازی، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمع دیگری از مسوولان فرهنگی کشور حضور داشتند.

آیت الله حائری شیرازی در سخنرانی خود با اشاره به نقش مهم شاعران در دفاع از ائمه(ع) گفت: هنر شاعران در دفاع از پیشوایان ما، دیدنی، شنیدنی و گفتنی است.

وی سپس به مقام دعبل خزاعی، شاعر اهل بیت(ع) و هم عصر امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: دعبل که شعری را در محضر امام رضا(ع) خوانده بود و هدیه ای از ایشان به همراه داشت، با قافله ای رهسپار شد و در میانه راه با راهزنان روبه رو شد. راهزنان که مشغول غارت اموال قافله بودند به دعبل که در حال زمزمه یکی از اشعارش بود رسیدند.

راهزن به دعبل گفت که می دانی این شعر متعلق به دعبل خزاعی است و دعبل می گوید که من خود او هستم. راهزنان پس از اینکه از حضور دعبل در قافله خبردار می شوند، اموال قافله را به آنان بر می گردانند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: حال این سوال پیش می آید که راهزنان چه نسبتی با محبت اهل بیت(ع) دارند که شعر شاعران در وصف آنها را از بر می کنند. این امر برمی گردد به زیبایی شعر از یک سو و مظلومیت پیشوایان ما از سوی دیگر.

وی یادآوری کرد: من نکاتی را ذکر می کنم که هنرمندان و شاعران ما می توانند با لحاظ کردن این نکات، آنها را در افکار مردم رواج دهند. محتوا از دانشمندان و فرم از گویندگان است. هنرمندان می توانند لباس زیبایی بر معارف و آموزه های اهل بیت(ع) بپوشانند که به راحتی به ذهن ها وارد شود و استدلال های قوی را در اختیارشان قرار دهد.

آیت الله حائری شیرازی با اشاره به آیه «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا» که بر جایگاه بی بدیل اهل بیت(ع) تاکید می کند گفت: با استفاده از این آیه می بینیم که اسلام با فرقه سازگار نیست. ایجاد فرقه در اسلام به علت دور ماندن از حبل الله است. اگر مسلمانان جمیعا به حبل الله متوسل شوند هرگز فرقه ها شکل نمی گیرند.

وی افزود: قرآن به تنهایی حبل الله نیست، بلکه حبل الله فردی است که عالم به قرآن است، البته آن عالمی که خدا انتخاب کرده باشد. رسول اکرم(ص) حبل الله بود و ممکن نیست که خداوند پس از ایشان حبل اللهی را مشخص نکرده باشد، زیرا عدم مشخص کردن حبل الله از سوی خداوند، به نقض آیه «واعتصموا ...» می انجامد.

امام جمعه شیراز ادامه داد: در زمان غیبت، نایبان حبل الله حاضرند. امام راحل(ره) حبل الله نبود، بلکه نماینده حبل الله بود. تمام فشارهای دشمن این است که این حبل را بگسلند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شعرای ما باید سعی کنند که گفتار اهل بیت(ع) را به زبان مردم برای مردم نقل کنند. از اهل بیت(ع) نقل شده است که اگر مردم کلام ما را می فهمیدند به ما علاقه مند می شدند. امروز روزی است که جهان اسلام در حال متمرکز شدن به دور حبل الهی است.

آیت الله حائری شیرازی درباره دلیل مخالفت با تشیع گفت: تشیع کانون منطق و وحدت مسلمانان است و به همین دلیل با آن مخالفت می شود.

همچنین در بخشی از این مراسم علی اکبر مداحی، مدیر هیات رزمندگان اسلام در سخنانی با اشاره به همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات رزمندگان اسلام در برگزاری کنگره شعر دهمین پیشوا گفت: امیدواریم این حرکت سبب شود گام های مثبت تری در غنی تر شدن شعر آئینی برداشته شود.

وی افزود: ما در طول سال سلسله نشست هایی را برای شعرای آئینی برگزار می کنیم که در راستای عملی کردن رهنمودهایی رهبری درباره شعر آئینی است. استقبال گسترده چه شرکت در جشنواره و چه در مراسم اختتامیه نشان دهنده محبت اهل بیت(ع) نزد مردم مسلمان کشورمان است.

مداحی در پایان سخنانش از منتشر شدن آثار برگزیده در قالب کتاب خبر داد. این اثر در بخشی از مراسم توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت الله حائری شیرازی و دیگر دست اندرکاران کنگره رونمایی شد.

به گزارش مهر، در کنگره سراسری شعر دهمین پیشوا 2100 اثر از 1200 شاعر به دبیرخانه رسید که در نهایت، 12 عنوان از آنها برگزیده شدند. 5 اثر نیز در بخش های شعر آزاد، کودک و نوجوان، ترانه و سرود و نثر ادبی مورد تقدیر قرار گرفتند.

رضا بابایی، حامد عسگری، سیدمهدی موسوی، علی موسوی و فاطمه بیرانوند تقدیرشدگان این کنگره اند.

سجاد سعیدنژاد، اعظم سعادتمند، امیر توانایی املشی، الهه بیات مختاری، علی فردوسی، رضا یزدانی، محمد کامرانی اقدام، سیدمحمد بابامیری قمی و محمد میرزایی نیز جزو برگزیدگان این کنگره بودند.

همچنین حسین سنگری به عنوان برگزیده سوم، محسن کاویانی به عنوان برگزیده دوم و رضا خورشیدی فرد به عنوان برگزیده نخست شناخته شدند.



در بخش دیگری از این مراسم و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از 6 پیشکسوت شعر آیینی تجلیل شد.