  1. حوزه و دانشگاه
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

گران شدن کاغذ دلیل الکترونیکی شدن نشریات دانشجویی

گران شدن کاغذ دلیل الکترونیکی شدن نشریات دانشجویی

نماینده نشریات دانشجویی دانشگاه الزهرا در نمایشگاه مطبوعات گفت: تمام نشریات دانشجویی دانشگاه الزهرا باید از سال آینده تحصیلی، با توجه به گران شدن مواد اولیه نشریات مانند کاغذ، به نشریات الکترونیکی تبدیل شوند.

زینب سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنابراین از این پس حضور در نمایشگاه مطبوعات بی معنی خواهد بود.

نماینده نشریات دانشجویی دانشگاه الزهرا درباره اینکه وضعیت اقتصادی موجود تا چه اندازه بر روند فعالیت نشریات دانشگاه الزهرا تاثیر داشته است، گفت: وضعیت اقتصادی فقط می تواند ظاهر غرفه ها را تغییر دهد ولی نمی تواند در محتوا و جذب مخاطب تاثیر داشته باشد و تعداد کسانی که نشریه ما را می خوانند و دنبال می کنند، کم کند.

وی ادامه داد: اگر نشریات دانشجویی محتوای خوبی داشته باشند می توانند حتی با تیراژ کم نیز مخاطب خود را جذب کنند و به هدفشان دست پیدا کنند.
کد مطلب 1732020

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