گران شدن کاغذ دلیل الکترونیکی شدن نشریات دانشجویی

زینب سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنابراین از این پس حضور در نمایشگاه مطبوعات بی معنی خواهد بود.

نماینده نشریات دانشجویی دانشگاه الزهرا درباره اینکه وضعیت اقتصادی موجود تا چه اندازه بر روند فعالیت نشریات دانشگاه الزهرا تاثیر داشته است، گفت: وضعیت اقتصادی فقط می تواند ظاهر غرفه ها را تغییر دهد ولی نمی تواند در محتوا و جذب مخاطب تاثیر داشته باشد و تعداد کسانی که نشریه ما را می خوانند و دنبال می کنند، کم کند.

وی ادامه داد: اگر نشریات دانشجویی محتوای خوبی داشته باشند می توانند حتی با تیراژ کم نیز مخاطب خود را جذب کنند و به هدفشان دست پیدا کنند.