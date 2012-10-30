31 پروژه مهر ماندگار در استان قزوین در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم در برنامه زنده تلویزیونی صبح بخیر ایران با تشریح وضعیت استان گفت: 130 هزار نفر به صورت مستقیم در صنایع استان قزوین مشغول به کار هستند.

وی افزود: این تعداد در سه هزار و452 واحد صنعتی کوچک و بزرگ مشغول فعالیت هستند که بیانگر پویایی و بالندگی بخش صنعت استان است.

عجم یادآورشد: توسعه استان حول چهار محور صنعت، گردشگری، کشاورزی و آموزش عالی در حال تحقق است و برنامه ریزی ها در مسیر حرکت توسعه استان در این چهار حوزه صورت می گیرد.

استاندار قزوین تصریح کرد: 11 درصد آثار تاریخی ملی کشور در استان قزوین ثبت شده است و یکی از اقداماتی که در سه سال گذشته صورت گرفته تلاش برای معرفی استان به منظور مقاصد گردشگری کوتاه است.

وی با بیان اینکه زیرساختهای بخش گردشگری استان مورد توجه جدی قرار دارد افزود: هم اکنون احداث چند هتل در سطح استان توسط بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته که این امر به توسعه بخش گردشگری استان کمک موثری می کند.

استاندار قزوین یادآورشد: محورهای توسعه استان برای مدیریت ارشد استان دارای ارزش و اهمیت ویژه ای است که باید به طور متوازن آنها را اجرایی کنیم.

قزوین پایلوت کشاورزی مدرن

وی در ادامه به بخش کشاورزی استان قزوین اشاره کرد و افزود: کشاورزی مدرن، زمین مستعد، آب کشاورزی مناسب و برنامه ریزی برای حرکت به سمت مکانیزه کردن کشاورزی از ویژگی های مهم این بخش در استان قزوین است.

عجم بخش کشاوزری استان قزوین را به علت استعداد آب و خاک مورد توجه دانست و گفت: مطالعات زیادی در این بخش به منظور توسعه بخش کشاورزی صورت گرفته که همه آنها به توسعه استان کمک می کند.

این مسئول تنوع محصولات کشاورزی و باغی استان قزوین را بسیار بالا ذکر کرد و ظهارداشت: برنج، محصولات باغی متنوع حتی مناطق گرمسیری در این استان به وفور تولید و به بازار عرضه می شود که می تواند بخحش زیادی از نیاز غذایی کشور را تامین کند.

عجم تصریح کرد: با تلاش دولت و وزارت جهاد کشاورزی استان قزوین به عنوان پایلوت تولید محصولات ارگانیک تعیین شده که طرفداران بسیار زیادی هم در داخل و هم در خارج کشور دارد.

وی به رتبه نخست استان قزوین در توسعه باغات انگور اشاره کرد و گفت: استان قزوین یکی از مراکز مهم تولید انگور به لحاظ در اختیار داشتن باغات و تاکستان های فراوان است.

تصویب 625 مصوبه در سفرهای استانی رئیس جمهور

عجم همچنین به سه سفر استانی هیئت دولت به استان قزوین اشاره کرد و افزود: دستاورداین سه سفر استانی 625 مصوبه برای عمران و آبادانی و توسعه هرچه بهتر استان بود.

استاندار قزوین در خصوص میزان پیشرفت و اجرایی شدن مصوبات سفرهای رئیس جمهور به استان یادآورشد: بیش از 98 درصد مصوبات دور نخست سفر هیئت دولت، 78 درصد مصوبات دور دوم و56 درصد مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به استان قزوین اجرایی شده است.

عجم به اجرای پروژه های مهر ماندگار در سطح کشور هم اشاره کرد و افزود: 900 پروژه در سطح کشور در حال اجراست که از این تعداد 31 پروژه در استان قزوین به مرحله اجرا در آمده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش آموزش عالی بیش از یکصد و40 هزار دانشجو در مراکز دانشگاهی استان تحصیل می کند که این وضعیت بسیار ارزشمند است.