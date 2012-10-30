به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کتاب جدید خالد حسینی نویسنده افغانی ـ آمریکایی که سومین رمان اوست، با عنوان «و صدا در کوهستان پیچید» ماه می2013 منتشر میشود.
خالد حسینی در این کتاب به سفری در زمان و مکان دست زده است. او که کتاب پرفروش «بادبادک باز» و «هزاران خورشید درخشان» را در کارنامه اش دارد، سومین کتابش را به پایان برده و آن را از سوی انتشارات «ریورهد بوکز» آمریکا به بازار میفرستد.
این ناشر که دو کتاب قبلی حسینی را نیز منتشر کرده دیروز دونشبه اعلام کرد «و صدا در کوهستان میپیچد» را 21 ماه می(اول خرداد 1392) به بازار میفرستد.
حسینی که متولد افغانستان و پزشک است در بیانیه ای اعلام کرد همچنان به خانواده به عنوان موضوع تکرار شونده در نوشتههایش، توجه کرده است. او گفت در رمانهای قبلی اش رابطه پدری و مادری را در مرکز توجه اش قرار داده بود و رمان جدیدش نیز داستان چند نسل یک خانواده است و بر رابطه برادرها و خواهرها تمرکز دارد.
ناشر وی که یکی از معدود افرادی است که این کتاب را خوانده آن را کتابی نامید که «در بخش متفاوتی از جهان جای میگیرد».
حسینی 47 ساله یکی از نویسندگان مردم پسند جهان است که دو کتاب قبلی اش در مجموع 38 میلیون نسخه فروش داشتند.
«بادبادک باز» سال 2003 منتشر شد و به یکی از مشهورترین کتابهای جهان بدل شد و دو سال در فهرست بهترین کتابهای نیویورک تایمز جای داشت.
او دومین کتابش «هزاران خورشید درخشان» را سال 2007 منتشر کرد که در راس فهرست برترین کتابهای جلد سخت تایمز جای گرفت. هر دوی این کتابها ماجرای زندگی در سرزمین پدری خالد حسینی را روایت میکند.
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