به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوکسلر، رمان جدید خالد حسینی رمان‌نویس افغان_آمریکایی با عنوان «نماز دریا» داستانی شاعرانه و عمیقا تاثیرگذار خوانده شده است.

این کتاب ماه آگوست(اوایل شهریور) آینده و در سومین سالگرد مرگ آلن کردی، کودک پناهنده سوری منتشر می‌شود. این بچه سوری سال ۲۰۱۵ و در حالی که خانواده‌اش تلاش داشتند تا به اروپا برسند، غرق شد.

کتاب جدید حسینی در قالب یک نامه نوشته شده و نویسنده نامه پدری است که به تماشای پسرک درخوابش در سفری خطرناک، در دریایی که دارد به آن‌ها دروغ می‌گوید، مشغول نوشتن است. در این کتاب از زبان پدر همچنین روایت زندگی آن‌ها در هومس در سوریه پیش از جنگ روایت و تبدیل شدن سریع شهر به یک منطقه جنگی مرگبار تصویر می‌شود.

«نماز دریا» حاصل همکاری حسینی با آژانس پناهندگان سازمان ملل است. مضمون کتاب نخستین‌بار در قالب یک فیلم متشکل از نقاشی‌های مرتبط از سوی گاردین در تاریخ اول سپتامبر ۲۰۱۷ به نمایش درآمد.

حسینی در این باره گفت: ما داریم در میانه یک بحران جابه‌جا شدن در ابعاد بسیار بزرگ زندگی می‌کنیم. «نماز دریا» تلاشی برای ادای احترام به میلیون‌ها خانواده شبیه آلن کردی است، که جنگ آنها را از خانه‌شان رانده و همه چیز را از آنها گرفته است.

بلومزبری همکاری با خالد حسینی ‌را برای خلق کتابی زیبا با سبکی غنایی و شاعرانه و تاثیرگذار که می‌تواند توسط همه مردم در هر گوشه جهان تحسین شود، مایه افتخار خواند.

حسینی همه عواید حاصل از فروش این کتاب را به آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و بنیاد خالد حسینی برای کمک به جمع‌آوری کمک‌های اقتصادی برای نجات جان پناهندگان در سراسر جهان، اهدا کرده است.

حسینی نویسنده «بادبادک‌باز»، «هزاران خورشید درخشان» و «و کوهستان‌ها طنین‌انداز شدند» است که همه آن‌ها از سوی بلومزبری منتشر شده‌اند. در مجموع از کتاب‌های حسینی نزدیک به ۴ میلیون نسخه کتاب به ارزش ۲۸.۶ میلیون پوند به فروش رسیده و تنها «بادبادک باز» با جلد کاغذی یک میلیون و ۲۲۰ هزار نسخه فروش کرد.

خالد حسینی سال ۲۰۰۶ به عنوان سفیر حسین نیت UNHCR انتخاب شد. وی «بادبادک باز» را ۱۵ سال پیش منتشر کرد.

«نماز دریا» در بریتانیا ۳۰ آگوست به بازار می‌آید. این کتاب با حمایت یک کمپین بزرگ برای بازاریابی و تبلیغات منتشر می‌شود.