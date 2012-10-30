راه اندازی نخستین باشگاه گردشگری دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین باشگاه گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان به منظور بهره مندی دانشجویان گردشگر و میراث بان از خدمات و تسهیلات مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی راه اندازی شده است.

عباس نامجو رئیس مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران در این باره گفت: اطلاع رسانی حرفه ای و ارائه خدمات گردشگری به دانشجویان، آسان سازی سفر را به دنبال خواهد داشت و در پی آن توسعه گردشگری داخلی و بین المللی و همچنین افزایش علم گردشگری را موجب خواهد شد. برای رسیدن به این مهم نیاز به فراهم آوردن فضایی است منسجم که قشر تحصیلکرده بتواند از آن طریق به رفع نیازها و خواسته های خود در زمینه های مختلف سفر و خدمات گردشگری، علم گردشگری، طرحهای مطالعاتی و پژوهشی و... بپردازد. این باشگاه با مطالعه و تمرکز بر نیازهای جامعه دانشگاهی، توانسته شرایطی را بوجود آورد تا این گروه به راحتی از خدمات و برنامه های علمی - فرهنگی مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران برخوردار شوند.

وی افزود: در چنین فضایی امکان انتخاب و ارائه خدمات متنوع گردشگری فراهم است و "باشگاه گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران" به خوبی نیاز به ایجاد چنین فضایی را احساس کرده و مکانی تخصصی را به وجود آورده که در آن دانشجویان سراسر کشور بتوانند از برنامه ها، تورها، همایش ها، جشنواره ها، طرح های علمی-پژوهشی و دوره های آموزشی این مرکز بهره مند شوند.

وی همچنین، آشناسازی دانشجویان با مواریث تمدن ایران اسلامی در قالب بازدید از میراث های طبیعی، تاریخی، باستانی، فرهنگی، تقویت روحیه خود باوری و تأکید بر هویت ایرانی - اسلامی به منظور آشنایی با طرح ها و پروژه های بزرگ ملی، افزایش علم گردشگری، دسترسی آسان به بانک اطلاعاتی خدمات متنوع باشگاه، تشویق دانشجویان به استفاده از امکانات گردشگری در فصول مختلف سال را از مهمترین اهداف راه اندازی این باشگاه برشمرد.

دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه های ایران می توانند با عضویت در این باشگاه از برنامه ها، خدمات و اردوهای این مرکز که از طریق پایگاه اینترنتی www.istta.ir به اطلاع دانشجویان عضو می رسد، بهره مند شوند.