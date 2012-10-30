تکمیل کریدور شمال - جنوب تا دهه فجر

خیراله خادمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مسیر باغات - سیرجان - انار تا دهه فجر به بهره برداری می رسد، گفت: کریدور شمال به جنوب از تهران به بندرعباس و بالعکس بطول 1350 متر بصورت آزادراه و بزرگراه قابل استفاده است.

معاون ساخت و توسعه آزادراه ها تصریح کرد: با بهره برداری ازاین بخش، در واقع کریدور شمال - جنوب تادهه فجر به پایان می رسد و قابل بهره برداری است.

وی با اشاره به اینکه برای ساخت این آزادراه از منابع دولتی استفاده شده است، گفت: ساخت این آزادراه به پیمانکار بخش خصوصی سپرده شده است و هم اکنون پیمانکاران در حال ساخت مابقی مسیر هستند.

خادمی با بیان اینکه مسیر آزادراه از شهر سیرجان به دو بخش تبدیل می شود، گفت: بخش اول از سیرجان به سمت تهران و شمال کشور می رود و بخش دیگر از سیرجان به سمت کرمان و مشهد منتهی میشود که ترانزیت ایران را به کشورهای آسیای میانه از طریق مرز باجگیران و سرخس توسعه می دهد.