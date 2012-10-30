خودرو در صدر جدول سرقتها/ تهران رتبه اول وقوع سرقت در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریدون خالقی فرد در تشریح عملکرد 6 ماهه معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی گفت: فراوانی جــــــرم سرقت در موضوعات مختلف نسبت به سایر جرایــــــم، 39/91 درصد است که نشان دهده اهمیت این جرم در کشور است. از مجموع سرقتها، 93/17 درصد مربوط به سرقت از اماکن، 87/53 درصد مربوط به سرقت وسایل نقلیه و 64/21 درصد مربوط به سرقتهای خاص از قبیل کیف قاپی، احشام، محموله و جیب بری است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تصریح کرد: به ترتیب بالاترین فراوانی مربوط به سرقت لوازم و داخل خودرو با 32/29 درصد، سرقت موتورسیلکت 24/13 درصد، سرقت خودرو 97/9 درصــد و سرقت منـــــزل 69/9 درصد و مابقی را سرقت های خرد تشکیل می دهد.

سرهنگ خالقی فرد یادآور شد: در سال گذشته، میزان کشف به کشف جرم سرقت 8/12 درصد ، وقوع به وقوع 9/12 درصد و کشف به وقوع نیز 7/64 درصد است.

وی با اشاره به اینکه، تهران بزرگ با 69/30 درصد بیشترین میزان وقوع سرقت را به خود اختصاص داده است، افزود: پس از تهران بزرگ به ترتیب خراسان رضوی با 56/11 درصد، اصفهان 18/7 درصد، فارس 62/4 درصد و استان البرز با 29/4 درصد، رکوردار بیشترین نرخ وقوع سرقت هستند.

خالقی فر ادامه داد: بیشترین میزان کشف به وقوع به ترتیب متعلق به استان بوشهر با 4/119 درصد، کردستان با 5/100 درصد، استان همدان با 7/94 درصد و قزوین با 1/91 درصد می باشد که نشان دهنده تلاش مطلوب در این استانهاست و انتظار داریم سایر استانها همانند این استانها در نیمه دوم سال، از آمار مطلوبی برخوردار باشند.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی یادآور شد: طی 6 ماهه اول امسال، 1/96 درصد دستگیرشدگان سارق، 8/3 درصد مالخر، 8/42 درصد از دستگیرشدگان در جرم سرقت، سابقه دار و 1/57 درصد آنان فاقد سابقه هستند که می تواند برای تمام مسئولان ذی صلاح، پیام رسان و تصمیم ساز باشد.

خالقی فرد، در خصوص میزان کشف به کشف پلیس آگاهی طی این مدت نیز به خبرنگار ما گفت: میزان کشفیات لوازم سرقتی داخل خودرو طی 6 ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، 9/25 درصد، کشفیات خودروهای سرقتی 3/37 درصد و اماکن 8/24 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش 3/42 درصدی سرقت خودرو طی 6 ماهه اول امسال، تصریح کرد: این درحالی است که میزان کشف به وقوع سرقت خودرو 6/92 درصد است، حکایت از فعالیت مضاعف پلیس دارد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه میزان فراوانی سرقت وسائط نقلیه شامل خودرو، موتورسیکلت ولوازم داخل خودرو، 87/53 درصد است، یادآور شد: این آمار نشان دهنده عدم رعایت ضریب امنیتی در ساخت خودرو ها از سوی خودروسازان و دیگر سازمان های متولی در سازه خودرو است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا، از متلاشی شدن دهها فقره باند سرقت طی این مدت در کشور خبر داد و افزود: اعضای این باندها معمولا دو یا سه نفر بودند که بیشتر مرتکب سرقت های خرد شده اند این درحالی است که با کنترل پلیس، جرائم باندی و حرفه ای در کشور بسیار کم بوده و کارآگاهان پلیس آگاهی از طریق اشراف اطلاعاتی و نیز بهره برداری از فن آوری روز دنیا، اقدامات مجرمانه اینگونه باندها را رصد و تحت کنترل دارند.