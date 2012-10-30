به گزارش خبرنگار مهر، هرمز منصوری پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران از تولید این دانش خبر داد و گفت: با توجه ویژه به بحث اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است اقدام به تدوین این دانش و همسو شدن فعالیتها در راستای این فرمایشات کرده ایم.

وی با بیان اینکه تمامی آنزیم ها نمی توانند در تغذیه دام و طیور استفاده شود، ادامه داد: با تولید این دانش و عملیاتی کردن آن نیاز عمده کشور در این بحث رفع و میزان واردات کاهش خواهد یافت.

منصوری اظهار داشت: رویکرد اصلی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور تولید دانش فنی و ارائه آن به مراکز اجرایی است که در این راستا طبق افق پیش بینی شده در نظر داریم تا این طرح تا سال آینده به ثمر برسد.

کمبود خوراک دام یکی از معضلات کشور است

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور اعلام کرد: بیش از 120 میلیون واحد دامی در کشور وجود دارد که تامین خوراک تمامی آنها از داخل میسر نیست.

منصوری با بیان اینکه حجم قابل توجهی از مصرف ذرت، جو و سویا برای خوراک دامها به کشور وارد می شود، گفت: برای حل این مشکل موسسه علوم دامی اقدام به استفاده از فراورده های جنبی اصلاح شده کشاورزی، ضایعات غذایی و ... کرده است.

وی تاکید کرد: استفاده از این ضایعات که ارزش غذایی دارد پس از تحقیقات صورت گرفته و اصلاح آنها برای خوراک دام استفاده می شود.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با بیان اینکه ضایعات نیشکر از جمله مواردی است که پس از فراوری در خوراک دام استفاده می شود، ادامه داد: از ضایعات میادین میوه و تره بار نیز پس فراوری و اطمینان از سلامت محصول تولید شده برای خوراک دام استفاده خواهد شد.

وی گفت: سالانه 70 هزار تن ضایعات میوه و تره بار در تهران تولید می شود که با این کار علاوه بر کاهش هزینه های شهرداری برای حمل ونقل این مواد بخشی از خوراک دام نیز تامین خواهد شد.

تولید بنتونیت بصورت پایلوت در موسسه علوم دامی اجرایی شد

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: بنتونیت ماده ای است که خاصیت سم زدایی در خوراک دام را دارد و تولید آن در حال حاضر بصورت پایلوت در موسسه انجام می شود.

منصوری ادامه داد: تولید این محصول سلامت دام و طیور و محصولات خوراکی آنها را به دنبال دارد و در مرغداری ها نیز باعث کاهش گاز آمونیاک و بهبود عملکرد طیور خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای انجام تحقیقات این طرح 200 میلیون تومان اعتبار اخصاص داده ایم.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با بیان اینکه با تولید بنتونیت بسیاری از نیاز کشور در این خصوص رفع خواهد شد، گفت: ظرفیت تولید این محصول در پایلوت سه تن در ساعات است که می تواند به 10 تن در روز نیز برسد.

موسسه علوم دامی کشور موفق به تولید دانش فنی بره موم شد

منصوری گفت: بره موم محصولی است که با جمع آوری صمغ گیاهان بدست می آید و خاصیت ضد عفونی دارد.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ادامه داد: این محصول در حد پایلوت تولید شده است و باعث بهبود سیستم ایمنی دام به خصوص طیور می شود.

وی با بیان اینکه تولید بره موم مصرف انتی بیوتیک را برای طیور در حد قابل توجهی کاهش می دهد، اظهار داشت: این محصول ماهیت انتی بیوتیک ندارد و فقط جایگزینی برای کاهش مصرف انتی بیوتیک در طیور است.

تولید زنبور ملکه با نژاد اصلاح شده پس از 13 سال

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره به اینکه اصلاح نژاد زنبور ملکه میزان تولید عسل را افزایش خواهد داد، گفت: دانش فنی این امر مهم در کشور تحقق یافته است و ما سال گذشته موفق به تولید دو هزار زنبور ملکه با نژاد اصلاح شده بوده ایم.

30 بخش علوم دامی در استانهای کشور فعالیت دارند

منصوری گفت: موسسه علوم دامی تنها متولی تحقیقات دام و طیور در کشور است که براین اساس و با هدف رسیدگی هرچه بهتر به امور مرتبط در هر استان کشور یک بخش علوم دامی در حال فعالیت است.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشورگفت: در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور شش بخش تحقیقاتی شامل تحقیقات تغذیه دام و طیور، تحقیقات مدیریت پرورش دام و طیور، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور، فراوری تولیدات دام و طیور، بیوتکنولوژی کشاورزی و بخش تحقیقات زنبور عسل مشغول به فعالیت هستند که هر یک بر اساس وظایف دستاورهای مهمی را برای کشور داشته اند.