به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر با همراهی اعضای مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با سید محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار بوشهر در این دیدار بر ضرورت توجه به ظرفیتها و اقتضائات اقتصادی و اجتماعی استان تأکید کرد.
زارع با اشاره به جایگاه مهم استان در درآمدهای مالیاتی کشور، بر ضرورت بازگشت بخشی از این درآمدها برای توسعه زیرساختها و تکمیل طرحهای عمرانی استان تأکید کرد.
استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان، طرح نشاندار کردن مالیاتها را ظرفیتی ارزشمند برای تأمین منابع و تکمیل طرحهای عمرانی استان دانست و اظهار کرد: هدایت بخشی از مالیاتهای پرداختی مؤدیان به سمت پروژههای مشخص، میتواند مشارکت مردم و فعالان اقتصادی را در توسعه زیرساختهای استان افزایش دهد.
وی بهویژه بر استفاده از این ظرفیت برای تکمیل و تجهیز پروژههای آموزشی و مدارس تأکید کرد و افزود: با هدایت منابع مالیاتی به سمت طرحهای اولویتدار، میتوان روند اجرای پروژههای عمرانی، بهویژه در تکمیل مدارس نیمهتمام، را شتاب بخشید.
استاندار بوشهر همچنین با اشاره به ماده ۵۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از باشگاههای ورزشی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به مسائل مالیاتی و اقتصادی باشگاهها شد.
زارع با اشاره به سابقه طولانی تجارت سنتی مرزی و فعالیت ملوانی در استان بوشهر، خواستار حمایت از این رویه و اجرای سیاستهای مالیاتی متناسب با شرایط فعالان این حوزه شد.
وی تأکید کرد: تجارت ملوانی علاوه بر نقش مهم در تأمین معیشت ساحلنشینان، بخشی از ساختار اقتصادی و اجتماعی مناطق ساحلی استان است و حمایت از آنان علاوه بر حفظ اشتغال و رونق اقتصادی مرزنشینان، در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز بازار نیز کمک می کند.
نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، با اشاره به جایگاه و سهم قابل توجه استان در تأمین درآمدهای مالیاتی کشور و همچنین آثار فعالیت صنایع بزرگ بر محیط زیست و زندگی مردم منطقه، خواستار توجه ویژه به حقوق قانونی استان در زمینه عوارض آلایندگی شدند.
نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس، با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف، محاسبه، وصول و پرداخت عوارض آلایندگی صنایع، خواستار تخصیص بهموقع این منابع به شهرستانها و مناطق مشمول و استفاده از آن برای جبران آثار زیستمحیطی، توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی شدند.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز با تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر، دستورات لازم برای پیگیری و اجرای مطالبات مطرح شده توسط استاندار و نمایندگان استان بوشهر در مجلس را صادر کرد.
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