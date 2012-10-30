برلوسکنی تهدید نیست / تا 2013 در قدرت می مانم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ماریو مونتی" روز گذشته گمانه زنی ها را درباره سقوط دولت خود رد کرد و گفت : مصمم هستم که تا انتخابات 2013 یعنی بهار سال آتی در ماه آوریل همچنان برای ایتالیا خدمت کنم.

مونتی که در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست زیر اسپانیا در مادرید صحبت می کرد، اظهار داشت : اظهارات سیلویو برلوسکنی را علیه دولت ائتلافی، تهدید در نظر نمی گیرم و تنها برای مدت زمان کوتاهی در مسند قدرت حضور دارم.

نخست وزیر ایتالیا و اسپانیا همچنین در این دیدار بر لزوم کمک به یونان برای باقی ماندن در منطقه یورو تاکید کردند.