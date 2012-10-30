  1. بین الملل
۹ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۵۴

مونتی:

برلوسکنی تهدید نیست / تا 2013 در قدرت می مانم

برلوسکنی تهدید نیست / تا 2013 در قدرت می مانم

با بدتر شدن اوضاع نابسامان اقتصادی اروپا، نخست وزیر ایتالیا از ادامه فعالیت خود تا انتخابات 2013 یعنی بهار سال آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ماریو مونتی" روز گذشته گمانه زنی ها را درباره سقوط دولت خود رد کرد و گفت : مصمم هستم که تا انتخابات 2013 یعنی بهار سال آتی در ماه آوریل همچنان برای ایتالیا خدمت کنم.

مونتی که در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست زیر اسپانیا در مادرید صحبت می کرد، اظهار داشت : اظهارات سیلویو برلوسکنی را علیه دولت ائتلافی، تهدید در نظر نمی گیرم و تنها برای مدت زمان کوتاهی در مسند قدرت حضور دارم.

نخست وزیر ایتالیا و اسپانیا همچنین در این دیدار بر لزوم کمک به یونان برای باقی ماندن در منطقه یورو تاکید کردند.

کد مطلب 1732435

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها