انتخابات مجمع هیئت فوتبال فارس باطل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید غلامرضا کمانه بیان داشت: همانگونه که در برنامه ورزشی 90 اعلام کردم ما کاری به اینکه در هنگام برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال چه اتفاقی رخ داد، نداریم و اعتراض ما براساس عدم رعایت اساسنامه و آن هم پیش از انتخابات بود.

وی ادامه داد: در نامه ارسالی از سوی سید حمید سجادی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال آمده: با عنایت به گزارش مدیرکل ورزش و جوانان فارس در خصوص عدم رعایت موادی ازاساسنامه هیئتها، در انتخابات هیئت فوتبال فارس، طبق بررسی های بعمل آمده در نشست مورخه 30 مهرماه شایسته است دستور فرمایید به استناد موارد زیرمجمع انتخاباتی فوق را کن لم یکن تلقی نموده و نسبت به ثبت نام مجدد برابر اسناسنامه هیئت فوتبال استانها اقدام شود.

عدم صدور اطلاعیه در روزنامه های کثیرانتشار موضوع بند 4 ماده 16 اساسنامه هیئت فوتبال استانها، عدم رعایت فاصله زمانی و دارا بودن مسوولیت اجرایی توسط سید محمد هادی آیت الهی در فدراسیون به عنوان نایب رئیس اول از جمله مواردی است که در این نامه به آن اشاره شده و موجب ابطال انتخابات شده است.