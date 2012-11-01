  1. بین الملل
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

برای دهمین بار؛

حالت فوق العاده در تونس تا اواخر ژانویه 2013 تمدید شد

حالت فوق العاده در تونس تا اواخر ژانویه 2013 تمدید شد

رئیس جمهور تونس طی تصمیمی حالت فوق العاده در تونس را تا آخر ژانویه 2013 تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منصف المرزوقی شب گذشته حالت فوق العاده در تونس که از زمان سقوط رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی در 14 ژانویه 2011 آغاز شده بود را برای دهمین بار تمدید کرد.

وی طی تصمیمی حالت فوق العاده در  این کشور را تا اواخر ژانویه 2013 میلادی تمدید کرد.

حالت فوق العاده در قانون اساسی تونس این حق را به وزارت کشور می دهد که در راستای برقراری امنیت و نظم در کشور منع آمد و شد، بازرسی و بازداشت خانگی، ممنوعیت برپایی تجمعات و نظارت بر مطبوعات و برنامه های رادیو و تلویزیون و تئاتر و سینما را اجرایی کند.

کد مطلب 1733728

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