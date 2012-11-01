حالت فوق العاده در تونس تا اواخر ژانویه 2013 تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منصف المرزوقی شب گذشته حالت فوق العاده در تونس که از زمان سقوط رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی در 14 ژانویه 2011 آغاز شده بود را برای دهمین بار تمدید کرد.

وی طی تصمیمی حالت فوق العاده در این کشور را تا اواخر ژانویه 2013 میلادی تمدید کرد.

حالت فوق العاده در قانون اساسی تونس این حق را به وزارت کشور می دهد که در راستای برقراری امنیت و نظم در کشور منع آمد و شد، بازرسی و بازداشت خانگی، ممنوعیت برپایی تجمعات و نظارت بر مطبوعات و برنامه های رادیو و تلویزیون و تئاتر و سینما را اجرایی کند.