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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

دستگیری قاتل متواری پس از یک سال در ملایر

دستگیری قاتل متواری پس از یک سال در ملایر

همدان- فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از شناسایی و دستگیری قاتل متواری پس از گذشت بیش از یک سال با تلاش ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در فروردین‌ماه سال گذشته در یکی از محلات ملایر و متواری شدن عامل جنایت رسیدگی تخصصی به پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات مستمر فنی و اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های تخصصی کشف جرم سرانجام موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده تکمیلی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6927714

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