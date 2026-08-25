دستگیری قاتل متواری پس از یک سال در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در فروردین‌ماه سال گذشته در یکی از محلات ملایر و متواری شدن عامل جنایت رسیدگی تخصصی به پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات مستمر فنی و اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های تخصصی کشف جرم سرانجام موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده تکمیلی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.