به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی تکواندو مردان ناشنوایان به میزبانی استان اصفهان در بخش پومسه و کیوروگی برگزار شد و نفرات برتر این رقابت‌ها مشخص شدند.

در پایان رقابت‌های بخش پومسه آقایان مرتضی رضا صفت از استان گیلان با ارائه عملکردی شایسته عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

شاهین ایسوند از استان اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت و ابوالفضل باقرهادی از استان اصفهان و حسین کرمی از استان گیلان به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

این رقابت‌ها در راستای شناسایی برترین پومسه روهای ناشنوایان و انتخاب نفرات برتر برای حضور در اردوهای تیم ملی برگزار شد.

نتایج رقابت‌های بخش کیوروگی نیز به شرح زیر است:

این رقابت‌ها با حضور تکواندوکاران ناشنوای ۱۳ استان‌ کشور برگزار شد و در پایان نفرات برتر چهار وزن به شرح زیر معرفی شدند:

وزن ۵۸- کیلوگرم

مقام اول امیرسالار امیری‌فرد از اصفهان

مقام دوم امیرحسین مجدی از البرز

مقام سوم علیرضا نصیری از البرز

مقام سوم مشترک ابوالفضل علی‌محمدی از خوزستان

وزن ۶۸- کیلوگرم

مقام اول وحید زینلی از اصفهان

مقام دوم سید عرفان فرهمند از هرمزگان

مقام سوم عرشیا فراهانی از البرز

مقام سوم مشترک سهند نوروزی از کرمانشاه

وزن ۸۰- کیلوگرم

مقام اول علیرضا شریفی‌منش از تهران

مقام دوم فردین قاسمی از گیلان

مقام سوم میلاد عزیزی از خوزستان

مقام سوم مشترک سید حمیدرضا امامی از هرمزگان

وزن ۸۰+ کیلوگرم

مقام اول بهزاد امیری از تهران

مقام دوم محمد فلاحتی از اصفهان

مقام سوم امیری محمد پاشاپور از آذربایجان شرقی

در مراسم اهدای مدال برترین تکواندوکاران ناشنوا سعید سرخه سرپرست دبیرکلی فدراسیون، سعید صادقی رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان استان اصفهان، غلامرضا عزیزی رئیس انجمن تکواندو ناشنوایان حضور داشتند.