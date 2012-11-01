اجرای موفق پروژه حفاظت از یوزپلنگ در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی صبح پنجشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره کل محیط زیست استان سمنان ضمن اشاره به بازدید باراسوبرامانیام مورالی معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل (UNDP) از ذخیره گاه زیستکره توران شاهرود و منطقه حفاظت شده پرور سمنان، گفت: پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از پروژه های موفق بین المللی در کشور است.

وی اظهار داشت: این پروژه با همکاری UNDP و سازمان حفاظت محیط زیست در زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی به اجرا درآمده و موفقیت های بسیار خوبی نیز بدست آمده است.

حمید ظهرابی هدف بازدید کنندگان UNDP از زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی را بررسی شرایط این مناطق و همچنین احتمال تمدید مهلت این پروژه برشمرد.

وی با بیان اینکه پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از شهریور سال 1380 با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران ملل متحد UNDP و در پنج زیستگاه یوز در استان های سمنان و یزد به اجرا درآمده است، افزود: در سال های اخیر پنج زیستگاه دیگر از استان های اصفهان، کرمان، خراسان شمالی و یزد نیز به آنها اضافه شده است.

به گفته ظهرابی باراسوبرامانیام مورالی معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل (UNDP) در این بازدید با اشاره به اینکه استان سمنان یکی از مهمترین نقاط کشور از نظر تنوع زیستی به شمار می رود، اظهار داشت: انگیزه بسیار عالی پرسنل و برنامه های موفق اجرا شده در استان سمنان برای حفظ گونه های در معرض تهدید تحسین برانگیز است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در ایران به اتفاق مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و همرهانش ابتدا از سایت علمی تحقیقاتی توران با هدف تکثیر در اسارت گورخر ایرانی و سایت موقت نگهداری یوزپلنگ بازدید و سپس در مدت دو ساعت و نیم از زیستگاه های این منطقه در مسیر کال حرب تا پروبال مشاهدات بسیار عالی از گونه های جانوری اعم از پرندگان و پستانداران داشتند.

در این بازدید دستجات متعدد قوچ و میش و کل و بز مشاهده و به ویژه یک قلاده پلنگ ایرانی در نزدیکی منطقه پروبال و چندین راس گورخر ایرانی و جبیر در این منطقه رویت شد.