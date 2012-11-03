مجاهدین افغان در حال تشکیل یک واحد فرماندهی جدید هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف این مطلب را به نقل از "اسماعیل خان" از فرماندهان سابق مجاهدین و فردی که سابقه وزارت آب و انرژی افغانستان را دارد نقل کرده و می نویسد : اسماعیل خان از این موضوع ناراحت است که فرماندهانی که با شوروی جنگیده و نیروهای این کشور را شکست دادند، اکنون به حاشیه رانده شده اند.

وی همچنین از اقدام ناتو در به میدان فرستادن نظامیان زن گله مند بوده و می گوید که فرماندهان مجاهدین در حال شکل دادن یک فرماندهی جدید برای دفاع از افغانستان هستند تا پس از خروج ناتو از این کشور، آسیبی به آن نرسد.

دیلی تلگراف در ادامه می نویسد : اسماعیل خان عنوان داشته که "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان در جریان اقدامات فرماندهان مجاهدین برای تشکیل این ستاد فرماندهی قرار دارد.

سخنان اسماعیل خان در حالی ایراد می شوند که بسیاری از مردم افغان از این نکته بیم دارند که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، این کشور بار دیگر صحنه جنگ داخلی میان گروه های مختلف شود.

دیلی تلگراف می نویسد : مجاهدین که در دهه 1980 به همراه هم با اتحاد جماهیر شوروی مبارزه کردند در دهه 1990 به روی هم اسلحه کشیدند و همین موضوع سبب شده تا مردم افغانستان بیشتر وحشیگری آنها را به یاد داشته باشند تا شجاعت آنها را.

اسماعیل خان که در دهه 1990 در هرات حاکم بود و سپس توسط طالبان از کار برکنار شد اکنون می گوید که مجاهدیدن بار دیگر برای در امان نگه داشتن افغانستان از دسیسه های خارجی، باید با یکدیگر متحد شوند. وی پیشتر نیز از فرماندهان مجاهدین خواسته بود تا در هرات تشکیل جلسه دهند.

این فرمانده سابق مجاهدین می گوید : خارجی ها آنهایی را که برای چندین سال مبارزه کرده بودند، به حاشیه رانده اند. آنها اسلحه ها، تانکها و دیگر سلاحهای ما را جمع کرده و آنها را در دستان افراد ناپاک قرار دادند.

وی در انتقاد از نیروهای ناتو می گوید : آنها پس از اینکه ما را به حاشیه راندند، دخترانی از فرانسه، هلند، آمریکا و دیگر کشورها را به افغانستان آوردند و گمان کردند که با این کار امنیت افغانستان را تامین می کنند.

بر اساس برنامه زمانبندی شده، تمام نیرویهای ناتو تا سال 2014 از افغانستان خارج می شوند و کنترل امنیت این کشور به نیروهای بومی سپرده شود.