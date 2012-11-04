ساخت پارکینگ طبقاتی در رشت/درخشش گیلانی ها در کاراته قهرمانی جام سردارجنگل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی ثابت‌ قدم افزود: پارکینگ طبقاتی در خیابان ‌های امام خمینی (ره)، حاجی ‌آباد، سعدی، داخل رینگ نخست بین خیابان معلم و سبزه ‌میدان ایجاد می ‌شود.

وی همچنین بر لزوم تشویق سرمایه‌ گذار و حمایت از بخش ‌خصوصی تاکید کرد و اظهارداشت: برای سرمایه ‌گذارانی که در ساخت پارکینگ طبقاتی همکاری کنند تسهیلات خاصی درنظر گرفته می ‌شود.

85 درصد مساجد گیلان بدون امام جماعت هستند

استاندار گیلان با اشاره به وجود سه هزار مسجد در استان گفت: 85 درصد مساجد گیلان روحانی و امام جماعت ندارد و برای هر مسجد حداقل یک روحانی نیاز است.

کیهان هاشم نیا همچنین بر ضرورت تربیت طلاب حاذق تاکید کرد و یادآورشد: علمای فاضل بسیاری در استان وجود دارد اما نیاز گیلان بیش از اینهاست.

گیلان نیازمند 3 هزار طلبه خواهر

معاون اداری و مالی حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: گیلان نیازمند سه هزار طلبه خواهر است.

اصغر عبدالهی افزود: در گیلان 700 طلبه زن وجود دارد که استان به سه هزار طلبه دیگر نیاز دارد و امید است با همکاری مدیران و مسئولان نیاز استان برآورده شود.

شکست واترپلوی کوثر گیلان

تیم واترپلوی کوثر گیلان برابر فولادماهان شکست را پذیرفت، دربازی معوقه هفته نخست دور رفت لیگ برتر واترپلوی کشور تیم کوثر گیلان در اصفهان پنج بر چهار مغلوب فولاد ماهان سپاهان شد و با شش امتیاز در مکان سوم جدول هفت تیمی بیست و دومین دوره لیگ برتر واترپلوی کشور قرار گرفت.

درخشش گیلانی ها در کاراته قهرمانی جام سردارجنگل کشور

گیلانی ها سکوی اول تا سوم نخستین دوره رقابت های کاراته سبک اشین ریوی قهرمانی جام سردارجنگل را در فومن به خود اختصاص دادند.

در پایان این مسابقات تیم" الف" گیلان با کسب 9 نشان طلا، 9 نقره و 10 برنز، تیم " ب " گیلان با کسب هفت مدال طلا، 10 نقره و26 برنز و تیم "ج " گیلان با کسب چهار نشان طلا، دو نقره و دو برنز اول تا سوم شدند.

در نخستین دوره رقابت های کاراته سبک اشین ریو قهرمانی جام سردارجنگل 300 کاراته کا درقالب 12 تیم از استان های گیلان، آذربایجان، البرز و تهران و در چهار رده سنی دو روز در سالن شهید چمران رشت باهم مسابقه دادند.