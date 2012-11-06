به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدآزاد در سفر یک روزه و بازدید از طرحهای آزادراه همدان- ساوه و راهآهن تهران- همدان و ایستگاههای بین راهی که تا شامگاه دوشنبه به طول انجامید، اظهار داشت: مسدودکردن باند شمال ابن آزاد راه به منظور اجرای عملیات عمرانی باند جنوبی و تکمیل آن صورت می گیرد.
آزاد با بیان اینکه این پروژه از حساسیت بالایی برخوردار است، ادامه داد: تکمیل باند جنوبی این آزاد راه از اولویت های عمرانی در استان همدان است.
مسافران باید برای تردد در محور همدان - تهران از جاده فامنین عبور کنند
وی همچنین بر راهاندازی هرچه سریعتر عوارضی و باند جنوبی آزادراه همدان-ساوه تاکید کرد و گفت: در مدت بسته بودن باند شمالی این آزاد راه مسافران و رانندگان باید از جاده فامنین - تهران عبور کنند.
استاندار همدان با تاکید بر اتمام عملیات عمرانی این طرح تا قبل از فرارسیدن فصل زمستان و آغاز بارندگیها، اضافه کرد: بارندگی موجب به تاخیر افتادن کارها میشود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 57 کیلومتر از آزادراه آماده بهرهبرداری است و از 30 کیلومتر باقیمانده نیز 10 کیلومتر تا 20 روز آینده به بهرهبرداری میرسد.
عوارضی آزادراه همدان - ساوه 12 کیوسک را شامل می شود
مجری آزادراه همدان- ساوه نیز در توضیح مشخصات عوارضی این آزادراه با بیان اینکه 12 کیوسک با عرض هفت متر و ارتفاع چهار متر برای ورود و خروج خودروها پیشبینی شده، گفت: بیس این طرح آماده برای آسفالت است.
مسعود سیفی نصب برج و جدارهها را نیازمند وجود برق دانست و از استاندار همدان خواستار پیگیری این موضوع و ارائه دستور نصب شبکه توزیع در این محل شد.
سیفی اضافه کرد: تا 20 روز آینده عوارضی مسیر همدان- ساوه تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
استاندار همدان همچنین از قطعه سوم راهآهن تهران- همدان به طول 48 کیلومتر بازدید کرد.
زیرسازی قطعه سوم راه آهن تهران - همدان تا یک ماه آینده به پایان میرسد
سرپرست ناظر راهآهن تهران- همدان در این بازدید اظهار داشت: زیرسازی قطعه سوم تا یک ماه آینده به پایان میرسد.
مرتضی ابراهیمی افزود: این قطعه دارای سه ایستگاه سوزنبانی است که ایستگاه شماره 7 با 93 درصد پیشرفت فیزیکی شماره 8 با 40 درصد و شماره 9 با 5 درصد پیشرفت در حال اجراست.
ابراهیمی وجود ترانشههای عظیم اجرای دو زیرگذر و یک روگذر که در طرح پیشبینی نشده بود، نصب لوله برای انتقال مسیر طرح به مسیرهای کشاورزی و تملک اراضی و تأخیر در پرداخت صورت وضعیت را از جمله علل تأخیر در اجرای پروژه ذکر کرد.
50 هزار مترمکعب خاکریزی در قطعه سوم راه آهن تهران - همدان باقیمانده است
سرپرست دستگاه نظارت قطعه سوم راه آهن همدان - تهران با بیان اینکه هزینه اتمام این قطعه هنوز برآورد نشده است، اظهار داشت: در حال حاضر 91 هزار مترمکعب خاکبرداری و 50 هزار مترمکعب خاکریزی در قطعه سوم باقیمانده است.
وی افزود: زیرسازی قطعه سوم تا آخر آذرماه سال جاری به اتمام میرسد و ریلگذاری آن نیز بستگی به تحویل بالانس دارد که به محض نصب بالانسها، ریلگذاری انجام خواهد شد.
سرپرست دستگاه نظارت قطعه سوم راهآهن همدان- تهران اضافه کرد: قطعه سوم راهآهن دارای 105 پل، 4 روگذر، 4 زیرگذر، 5 سیفون و 3 ایستگاه سوزن بانی است.
ایستگاه سوزن بانی قطعه سوم راه آهن تهران - همدان در حال احداث است
ابراهیمی ادامه داد: سه ایستگاه سوزن بانی قطعه سوم در حال احداث و راهاندازی بوده که یکی از آنها تاکنون 93 درصد پیشرفت داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین یکی دیگر ایستگاههای سوزن بانی دارای پیشرفت فیزیکی 40 درصدی بوده و دیگری کمتر از 5 درصد پیشرفت داشته است.
استاندار همدان نیز در بازدید از راهآهنهای همدان و ملایر گفت: این دو راهآهن پیشرفت خوبی داشته است و ریلگذاری آنها نیز به زودی آغاز میشود.
آزاد گفت: این پروژه 267 کیلومتر است و هزینه کل انجام پروژه 400 میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: این پروژه که از پروژههای "مهر ماندگار" محسوب میشود سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
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