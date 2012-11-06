کنفرانس ملی هیدرولیک ایران در ارومیه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی یازدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران در آیین گشایش این همایش از دریافت 800 مقاله تخصصی از سراسر کشور خبر داد.

دکتر حسین رضایی ادامه داد: از این تعداد، 123 مقاله برای ارائه شفاهی و 193 مقاله برای ارائه به صورت پوستر، مورد پذیرش داوران قرار گرفته است.

وی دریاچه ارومیه را محور اصلی این کنفرانس عنوان کرد و گفت: موضوعات سازه های هیدرولیکی، مهندسی رودخانه، هیدرولیک دریا و سواحل، هیدرولیک زیست محیطی، هیدرولیک محاسباتی، هیدرولیک سیستم های انتقال آب، هیدرولیک محیط‌های متخلخل از موارد مهمی هستند که در این همایش مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند گرفت.

وی افزود: عرضه آخرین دستاوردها در زمینه مهندسی هیدرولیک، رفع نیازهای صنعت آب کشور، توجه به شاخص های توسعه پایدار و بررسی و رفع مسائل محیط زیست، انتظاری است که یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران طی یک سال تلاش، جهت برآورده شدن آن، تلاش کرده است.

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران را با همکاری انجمن هیدرولیک ایران، از 16 آبان تا هیجدهم همین ماه در دانشگاه ارومیه برگزار می کند.