مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میدان امام حسین (ع) و شهدا فاقد هرگونه نمادهای دینی و ملی بودند، گفت: یکی از وظایف شهرداری حفظ آثار هویتی است که در تهران وجود دارد.

وی با اشاره به این که پروژه پیاده راه سازی خیابان 17 شهریور در مراحل پایانی است گفت: بحث پیاده راه سازی در خیابان 17 شهریور از جنبه های مختلفی قابل بررسی است و باید از منظرهای متفاوتی این پروژه را بررسی کرد. در یک نگاه قالب برخی تصور می کنند که فقط شهر باید در خدمت ماشین باشد در حالی که ایراد بزرگی بر این تصور وارد است و در این میان سهم شهروندان و پیاده راه در خدمات و عمران شهری همیشه نادیده گرفته می شود. اما مدیریت شهر وظیفه دارد معابر عمومی را برای شهروندان مناسب سازی کند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: از سوی دیگر باید به هویت تاریخی ملت توجه کرد زیرا تهران شهری قدیمی است که میدان امام حسین و میدان شهدا نیز بخشی از تهران قدیم و هویت دینی و تاریخی مردم تهران است و یکی از وظایف شهرداری حفظ آثار هویتی است که در تهران وجود دارد.

طلایی افزود: میدان امام حسین به عنوان یکی از المان های دینی در تهران مطرح است و از سوی دیگر 17 شهریور نیز از جمله المان های تاریخی و انقلابی کشور به شمار می رود. در همین راستا طرح پیاده راه سازی حد فاصل این دو میدان قدیمی از این حیث بسیار حائز اهمیت است. در حالی که میدان امام حسین و میدان شهدا فاقد هرگونه نمادهای دینی و ملی هستند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ایجاد پیاده راه آئینی در خیابان 17 شهریور، افزایش سهم تفریح و تفرج مردم و عابران پیاده است که در کنار آن توجه به المان های دینی و مذهبی و انقلابی نیز مورد نظر است و بر این اساس بازسازی و نوسازی این میادین و خیابان 17 شهریور در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران یادآور شد: مسلم است که اجرای هر پروژه شهری با مشکلات خاص خود همراه است و طرح پیاده راه سازی در خیابان 17 شهریور نیز از این مورد مستثنی نیست. البته بروز پاره ای از مشکلات و گره های ترافیکی در این مناطق طبیعی است که با اتمام پروژه، به پایان می رسد و آن زمان است که ساکنین این مناطق متوجه می شوند که این طرح چه مزیت های زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت.

طلایی یکی از ایرادات وارده بر این طرح را عدم اطلاع رسانی به مردم عنوان کرد و گفت: متاسفانه پیش از اجرای این طرح، اطلاع رسانی دقیق و کافی به شهروندان ارائه نشد و ساکنین منطقه به درستی درخصوص این پروژه توجیه نشدند و فقط مشکلات پیش آمده را دیدند که باید از این بابت از شهروندان عذرخواهی شود.

وی تائید کرد: برای اجرایی شدن این پروژه برخی از فروشندگان موتور و خودرو بر این باورند که متضرر می شوند. این در حالی است که باید تا جایی که امکان دارد منافع کسبه تضمین می شود. شهرداری نیز اجازه نمی دهد منافع افراد به خطر بیفتد اما با این حال با توجه به تغییر کاربری و کاهش امکان دسترسی، طبیعتا شماری از کسبه در دسترسی دچار مشکل می شوند.

طلایی تاکید کرد: در میدان امام حسین مسجدی وجود دارد و قرار است در گوشه میدان شهدا نیز مسجدی ساخته شود تا نمادهای مذهبی در این دو میدان هماهنگ با هم باشند. از آن جایی که در ایام محرم و دیگر مراسم های مذهبی این دو میدان و خیابان 17 شهریور به عنوان یکی از پایگاههای اصلی هیئت های مذهبی مطرح است، از این رو با طرح پیاده راه آیینی می توان برگزاری مراسم های مذهبی را ساماندهی کرد. البته باید توجه کرد منظور از پیاده راه آیینی تنها این نیست که خیابان را بست و مراسم تعزیه و دینی برپا کرد. در واقع اینها بخشی از اهداف این پروژه محسوب می شوند.