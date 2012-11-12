همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه‌های بخش صبح همایش تجلیل از پیرغلامان استان بوشهر که از ساعت هشت صبح در سالن پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس آغاز شد، کارگاه آسیب‌شناسی نوحه و روضه با حضور استاد قاسم رضائی برگزار شد که با استقبال پرشور مداحان و نوحه‌سرایان همراه شد.

بخش بعدی برنامه‌های این همایشه به کارگاه تاثیر فرهنگ عزاداری بوشهری بر عزاداری جنوب کشور مربوط می‌شد که با حضور استاد دکتر جولائیان برگزار شد.

در بخش بعدازظهر نیز که در سالن 9دی بوشهر برگزار شد برنامه‌هایی چون کارگاه جایگاه هیئت‌های عزاداری از نگاه اهل بیت، کارگاه نقش مداحان در برنامه‌های عزاداری، کارگاه‌های اداب هیئت داری و فرهنگ هیئت‌داری برگزار شد.

در بخش پایانی و اختتامیه این همایش نیز که با حضور گسترده مشتاقان مکتب حسینی در حسینیه ثارالله بوشهر همراه بود، برنامه‌هایی چون برگزاری آئین عزاداری بوشهر همراه با سنج و دمام، برگزاری آئین پامنبری و رونمائی از کتاب "اشک دل" که در آن اشعار صحیح عزاداری آمده است، برگزار شد.

ذاکران حسینی دارای قلبی سلیم و جایگاهی ویژه در آخرت هستند



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر یکشنبه شب در آئین اختتامیه همایش تجلیل از پیرغلامان استان بوشهر با اشاره به جایگاه ویژه پیرغلامان حسینی اظهار داشت: در روز قیامت هیچ چیزی از امور دنیوی به درد انسان نمی‌خورد مگر داشتن یک قلب پاک.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با بیان اینکه قلب پاک، قلبی حسینی است، ادامه داد: قلب پاک قلبی است که مالامال از حب حسین است و قلبی است که سرچشمه خروشان عشق و اشک حسین است.

وی خطاب به مداحان و نوحوه‌خوانان و افرادی که در عزای حسینی ایفای نقش می‌کنند، گفت: شما با قلب سلیمی که دارید، خداوند نیز عنایت ویژه ای به شما خواهد داشت و در روز اخرت نیز خواهید یافت که نجات از ان قلب حسینی است.

امام جمعه بوشهر جایگاه نوحه‌خوانان و مداحان را ویژه توصیف کرد و بیان داشت: شما ذاکر حسینی هستید پس دارای قلبی سلیم هستید و دارای جایگاهی ویژه هستید.

نماینده ولی فقیه درسپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نیز گفت: ولایت پذیری و ولایت مداری دارای مراتب است و مادر پذیرش ولایت منفاوت هستیم و خداوند نیز ولایت‌مداری را به اشکال مختلف از ما خواسته است.

حجت الاسلام حسین دشتی اضافه کرد: پیرغلامی به این معناست که غلامی درگاه پرفیض امام حسین را روی سینه خود قرار داده‌اند. پیرغلامی به این معنا است که عمری ولایت مداری کرده باشی.

وی افزود: ولایت مداری به این صورت است که افرادی که در مراسمات حسینی حاضر شوی و خود را بشکنی. افرادی هستند که دارای جایگاه مردمی بالایی هستند ولی در این مراسمات خود را می‌شکنند و کارهایی مانند تقسیم چای را انجام می‌دهند.

اشتباهات مداحان همه جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد

مسئول بسیج مداحان تهران نیز در این همایش اظهار داشت: مجلس امام حسین (ع) محل پرشدن عزاداران حسینی از معارف و کمالات است و در این ارتباط مسئولیت مداحان بسیار سنگین است.

قاسم رضایی ادامه داد: وهابیت از شبهه‌های مطرح شده در برخی روضه‌خوانی و مداحی‌ها بهره‌برداری می‌کند به همین دلیل مداحی‌ها نباید بهانه ای برای سوء استفاده دشمن به وجود آورد.

وی در ادامه شبهه افکنی در مداحی را از مشکلات مهم این قشر مطرح کرد و بیان داشت: مداحان در شرایط کنونی در خط مقدم جنگ نرم فرهنگی دشمن علیه نظام هستند.

مسئول بسیج مداحان تهران افزود: مداحان کشور همچنان که بهترین نقش را در زمان جنگ سخت دشمن در جامعه ایفا کردند، در تهاجم فرهنگی نیز با استفاده از استعدادهایشان جامعه را برای رسیدن به اهداف معنوی یاری دهند.

وی با بیان اینکه اگر اشتباهی از مداحان سر بزند همه جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اضافه کرد: برخی از مداحان بدون مطالعه حدیثی را تفسیرمی کنند که این بی اطلاعی مشکلاتی را برای جامعه به وجود می آورد.