تشکیل اتحادیه جهانی برای حل مشکلات مسلمانان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اراکی دبیرکل مجمع که در رأس هیأتی از علمای شیعه و اهل سنت ایران در این همایش شرکت کرده به لزوم هشیاری در مقابل توطئه‌های دشمنان اسلام تأکید کرد.



دبیرکل مجمع در این همایش که با حضور جمعی از شخصیت‌های مذهبی جهان اسلام و پاکستان تشکیل شد، گفت: برگزاری این همایش با همت رهبران مذهبی در پاکستان نشان از وحدت بین فرق مختلف اسلامی دارد و حضور شخصیت‌های برجسته این کشور و کشورهای اسلامی نوید وحدت بی‌چون و چرای مسلمانان در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام را می دهد.



آیت الله اراکی با تأکید به لزوم یافتن راهکاری برای حل مشکلات جهان اسلام و سنگ اندازی غرب در مقابل کشورهای اسلامی گفت: وحدت مسلمانان اجازه توطئه و فعالیت‌های تفرقه‌آمیز را از دشمنان اسلام سلب خواهد کرد.



وی با بیان اینکه حضور هزاران نفر از علما و شخصیت های اسلامی در این نشست وحدتی دیگر در جهان اسلام را به نمایش می‌گذارد، تأکید کرد: پاکستان با برگزاری این نشست در سطح عالی نشان داد که روحانیون و شخصیت‌های برجسته دینی در این کشور دغدغه مشکلات جهان اسلام را دارند و به دنبال اندیشیدن راهکاری برای حل آنها هستند.



دبیرکل مجمع در پایان تصریح کرد: امت اسلامی باید برای مقابله با چالش های پیش رو یک اتحادیه جهانی را تشکیل داده و بمنظور حل مشکلات مسلمانان تلاش کنند.



در ادامه قاضی حسین احمد رییس شورای همبستگی ملی پاکستان و از مسئولان برگزار‌کننده این همایش بین‌المللی گفت: روسای جنبشها و احزاب برجسته اسلامی پاکستان و کشورهای اسلامی با حضور در این همایش بین‌المللی به دنبال ایجاد راه حل بمنظور حل معضلاتی هستند که بیگانگان برای مسلمانان درست کرده اند.



رئیس شورای همبستگی ملی پاکستان افزود: چنین نشست هایی تاثیر زیادی در جلوگیری از اقدامات عناصر ضد اسلامی، رفع توطئه‌های آنان در گسترش اختلافات فرقه‌ای و پیشبرد اهداف عالیه مسلمانان خواهد داشت.



ازهان اسیب ترک نماینده حزب سعادت ترکیه و مشاور نجم الدین اربکان نخست وزیر سابق این کشور در سخنانی گفت: اسلام نه تنها به یک دین ختم نمی شود، بلکه این دین مبین، الگوی کامل زندگی برای انسان‌ها می‌باشد.



وی با انتقاد شدید از بی‌تفاوتی سازمان ملل متحد در رفع مشکلات مسلمانان جهان و تحت تأثیر قرار گرفتن این نهاد بین المللی از سیاست‌های غرب و به ویژه رژیم نامشروع صهیونیستی، افزود: مسلمانان با همدلی و اتحاد قادر به غلبه بر توطئه‌های عناصر ضد اسلامی کشورهای غربی خواهند بود.



علامه سید ساجد علی نقوی نایب رییس شورای همبستگی ملی پاکستان در همایش وحدت امت اسلامی با تاکید بر نیاز پیشبرد هماهنگی‌ها در بین فرق مذهبی با هدف مقابله با توطئه‌های ضد اسلامی در جهان به ویژه در پاکستان گفت: ما باید به مقدسات تمام فرق مذهبی احترام بگذاریم.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان افزود: نظام اسلامی باید به طور کامل در پاکستان اجرا شود، در حقیقت هیچ خشونت و اختلافی بین شیعه و سنی در این کشور وجود ندارد.



در پایان شخصیتهای برجسته سیاسی، مذهبی ازجمله حافظ محمد سعید رئیس گروه جماعت الدعوة پاکستان، احمد شاه احمد زیی نخست وزیر پیشین افغانستان، علامه محمد امین شهیدی معاون دبیرکل مجلس وحدت مسلمین پاکستان، خالد سومرو عضو مجلس سنای پاکستان، محمد ابراهیم خان رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان و اسدالله بوتو رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان در همایش بین‌المللی "وحدت امت اسلامی" تأکید کردند: مقابله با توطئه‌های ضد اسلامی غرب به سرکردگی آمریکا، نیازمند وحدت و همبستگی میان مسلمانان جهان است.



خاطر نشان می‌شود، همایش دو روزه "وحدت امت اسلامی" که از سوی شورای همبستگی ملی پاکستان برگزار شده، امروز 22 آبان با برپایی نشست‌های تخصصی به کار خود پایان می‌دهد.