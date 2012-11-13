به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افه، در حالی که مشکلات اقتصادی گریبانگیر اسپانیا و بسیاری از کشورهای این حوزه شده است، نیوبیا ماسیاس، مدیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب گوادالاخارا گفت: با همه اینها این کشورها برنامه‌های وسیعی برای آینده تدارک دیده‌اند و ما نمی‌توانیم با کنار گذاشتن این نمایشگاه، صنعت نشر را که نیاز به رقابت هرچه بیشتر دارد، از این امکان محروم کنیم.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب گوادالاخارا که بزرگترین نمایشگاه کتاب اسپانیایی زبان است، از 24 نوامبر (4 آذر) میزبان نویسندگان و ناشران خواهد بود.

به گفته ماسیاس هرچند ممکن است بحران اقتصادی در نحوه حضور شماری از کمپانی‌های شرکت کننده در گوآدالاخارای مکزیک چهره خود را نشان دهد، اما همه این ناشران و شرکت‌ها معتقدند نباید ارتباط خود را با آمریکای لاتین و این منطقه از دست بدهند.

این نمایشگاه پس از فرانکفورت به عنوان دومین رویداد بزرگ کتاب در نمایشگاه‌های جهان شناخته می‌شود و از سال 1987 توسط دانشگاه کوادالاخارا پایه‌گذاری شد. این نمایشگاه هر سال در آخرین شنبه ماه نوامبر شروع به کار می‌کند و به مدت 9 روز ادامه می‌یابد.

هدف نمایشگاه کتاب گوادالاخارا فراهم آوردن شرایط مثبت تجاری برای صنعت نشر اسپانیایی زبان است.