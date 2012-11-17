سالانه 40 تا 50 پیوند کلیه در همدان انجام می شود

ابوالفتح میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 50 بیمار دیالیزی استان همدان در لیست انتظار پیوند کلیه قرار دارند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با اطلاع رسانی‌های صورت گرفته رغبت مردم به اهدای عضو زنده به زنده کاهش یافته است و مراجعه کنندگان برای فروش و واگذاری کلیه نیز کاهش یافته‌اند، گفت: در واقع روند افزایشی اهدای عضو از طریق بیمار مرگ مغزی در کشور در حال انجام است و استان همدان نیز از این امر بی‌بهره نیست.

وی اضافه کرد: در زمانی ما از فردی که برای واگذاری کلیه خود به انجمن مراجعه می‌کرد استقبال می‌کردیم اما در حال حاضر سعی می‌کنیم تا به نحوی وی را از این کار منصرف کنیم و از وی بخواهیم که به جای انجام این کار کارت اهدای عضو را پر کند تا اعضای بدن وی پس از مرگ مورد استفاده قرار بگیرد.

اهدای عضو از سوی بیماران مرگ مغزی بهترین راه در پیوند کلیه است

وی ادامه داد: یکی از بهترین راه‌های پیوند کلیه، اهدای عضو از سوی بیماران مرگ مغزی است چراکه مرگ مغزی قابل برگشت نیست و با از کار افتادن مغز، سایر اعضا برای مدت کوتاهی زنده می‌مانند و می‌توان از اعضای این بیماران برای پیوند استفاده کرد.

میرزایی تاکید کرد: اهدای عضو از طریق فرد زنده علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی در کوتاه مدت یا دراز مدت تبعات و بازتاب‌های اجتماعی و ناخوشایندی را برای کشورمان در جهان به همراه دارد، در ضمن زمانی که این امکان فراهم شده است تا این پیوند از بیمار مرگ مغزی انجام شود، اهدای عضو نباید از فرد زنده صورت بگیرد.

90 درصد نیازهای بیماران پیوند کلیه از طریق پیوند زنده به زنده انجام می‌شود

وی با اشاره به اینکه سالانه بین 40 تا 50 عمل پیوند کلیه در بیماران استان همدان انجام می‌شود، گفت: متأسفانه در حال حاضر بیش از 90 درصد نیازهای بیماران پیوند کلیه از طریق پیوند زنده به زنده انجام می‌شود و این در حالی است که در سال گذشته 50 بیمار مرگ مغزی در استان همدان وجود داشت.

میرزایی با بیان اینکه در تمامی بخش‌های ICU فردی به عنوان عضو تیم مرگ مغزی وجود دارد که این شخص پس از تأیید نهایی وقوع مرگ مغزی در بیمار، مراتب را به خانواده بیمار مرگ مغزی اطلاع داده و پیشنهاد اهدای عضو را نیز با خانواده بیمار مطرح می‌کند.

بنرهایی در بخش‌های ICU بیمارستان‌ها در خصوص معرفی مرگ مغزی نصب شده است

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان همدان گفت: همچنین بنرهایی نیز در بخش‌های ICU بیمارستان‌ها در خصوص معرفی کامل مرگ مغزی به خانواده‌های بیماران نصب شده است.

میرزایی یکی از مهم‌ترین مشکلات در خصوص پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی شده را عدم رضایت خانواده‌ها برای اهدای عضو به بیماران در انتظار پیوند عنوان کرد.

وی اضافه کرد: فرهنگ‌سازی و آشنا شدن هرچه بیشتر خانواده‌ها با پیوند عضو از راهکارهای مهمی است که باید با استفاده از آن تعداد بیشتری از بیماران در انتظار پیوند زنده بمانند.

مشکل بیماران دیالیزی با پیوند کلیه به پایان نمی‌رسد

میرزایی با بیان اینکه مشکل بیماران دیالیزی با پیوند کلیه به پایان نمی‌رسد، گفت: در پیوند کلیه از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن استفاده می‌شود و گیرندگان پیوند کلیه در معرض ابتلا به عفونت و برخی بدخیمی‌ها هستندو حتی علاوه بر این موارد ممکن است بافت پیوندی دچار پس زدگی شود.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان همدان گفت: بیمار پس از پیوند کلیه باید همواره مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی را انجام دهد و داروهایی را نیز به صورت مرتب استفاده کند و آزمایشاتی را نیز به صورت مستمر و دوره‌ای انجام دهد، در واقع این بیماران هیچگاه از خدمات انجمن بی‌نیاز نمی‌شوند.