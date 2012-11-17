رابطه با آمریکا بیعت با یزید است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم تجدید میثاق بسیجیان با آرمان های امام خمینی (ره) که صبح امروز شنبه در حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار شد، گفت : اولین درسی که امام به ما داد درس ولایت بود. او به ما آموخت که تا حسین (ع) نیامده با ولایت باشیم و بیعت را با نایب حسین نشکنیم و بر بیعت با ولایت و نایب عصر پابرجا باشیم.

وی افزود: بسیج در همه فراز و نشیب ها و با وجود تمامی توطئه ها بر عهد خود با ولایت پابرجاست و حقیقت ولایت را درک کرده است و تا آخرین نفس از حریم و عرصه ولایت دفاع خواهد کرد.

نقدی افزود: سیاه نمایی ها و شایعه پراکنی های استکبار زیاد است اما با این وجود بسیجیان فریب این سیاه نمایی ها را نخواهند خورد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطر نشان کرد: در فتنه اخیر یک نفر از بسیجیان فریب فتنه گران را نخوردند بطوریکه مقام معظم رهبری فرمودند بسیج در فتنه با بصیرت تر از همه وارد صحنه شد.

وی در ادامه افزود: امروز بسیج آمادگی کامل را دارد تا مقابل تمامی توطئه های دشمنان از جمله توطئه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی بایستد.

وی با بیان اینکه بسیج و بسیجیان حمایت خود را از انقلاب با خون خود نشان می دهند افزود: بسیج امروز همان منطق و اعتقادی را دنبال می کند که شهید فهمیده داشت. بسیج نشان داد که همواره دنبال شهادت طلبی است.

نقدی با بیان اینکه گفتمان بسیج همواره به نسل های آتی منتقل خواهد شد، افزود: گفتمان بسیج پابرجاست و این گفتمان به نسل اول، دوم، سوم و چهارم و نسل های آتی به خوبی منتقل خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین سرمشق بسیج را عدم سازش با دشمنان انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: بسیج بر این درسی که امام به ما آموخت پابرجاست. البته یک عده بزدل و جاهل بر این باورند که باید ما با دشمنان سازش کنیم اما بسیج همواره مقابل این طرز فکر و گفتمان ایستاده است و آن را به هیچ وجه قبول ندارد.

وی گفت: ما تا آخر پای مبارزه با استکبار ایستاده ایم و انشاءالله به زودی استکبار نابود خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به تحریم های کشورهای غربی علیه کشورمان افزود: ملت ایران گاو نه من شیرده نیستند که با این تحریم ها میدان را خالی کنند. ملت ایران دشمن را به خوبی می شناسد و مقابل آنها خواهد ایستاد.

نقدی با بیان اینکه دشمنان نظام اسلامی هر روز پرده دیگری از چهره واقعی خود را کنار می زنند، افزود: امام خمینی (ره) خیلی تلاش کرد تا چهره واقعی دشمنان را نشان دهد امروز شاهد آنیم که این چهره به خوبی کنار گذاشته شده است و مردم کشورهای مختلف با چهره واقعی دشمنان آشنا شده اند.

وی گفت: امروز شاهد آنیم که دشمنان اسلام در غزه جنایت های زیادی را مرتکب می شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین با اشاره به اینکه موضوع رابطه ایران با آمریکا به هیچ وجه قابل پذیرش نیست افزود: رابطه با آمریکا بیعت با یزید است و ما هیچ گاه با یزید بیعت نخواهیم کرد و با تمام قوا راه نورانی امام خمینی (ره) را ادامه خواهیم داد. ضمن آنکه دشمن ما امروز ترسوتر از گذشته شده است.

سردار نقدی در پایان سخنانش با بیان اینکه افزود: از امام خمینی (ره) می خواهیم تا برای فرزندان خود در بسیج دعا کند تا بتوانیم تکلیفمان را آنطور که امام خامنه ای عزیز می خواهد انجام دهیم.