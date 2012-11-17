به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری پیش از ظهر شنبه در نشست با وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: طراحی برنامههای دانشبنیان در حوزه سلامت برای توسعه و پیشرفت و کسب توانایی رقابت با کشورهای منطقه امری ضروری است.
وی تدوین نقشه جامع بیماریهای منطقهای در حوزه سلامت را امری لازم و ضروری دانست و خواستار تدوین برنامه جامع بیماریهای خاص و شناسایی آمایشی برای پیشگیری از بروز بیماریهای غیرواگیر مثل بیماریهای دهان و دندان شد.
امام جمعه بوشهر در ادامه خواستار تشکیل شبکه مستقل سلامت برای آموزش برنامههای بهداشتی به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی شد و بیان داشت: عدم وجود فقه پزشکی در عرصه پزشکی یکی از مشکلات عمده در حوزه سلامت است.
وی خواستار راهاندازی بیمارستانهای مدرن و استاندارد در چهار منطقه استان شامل دشتستان، بوشهر، عسلویه و شمال استان با حضور متخصصین و با تجهیزات پیشرفته و درمانگاه اقماری شد و پیشنهاد طراحی و راهاندازی دهکده جامع پزشکی در استان بوشهر در حوزه نرم افزار و سخت افزار را مطرح کرد.
افتتاح شهرک دانش سلامت با حمایت وزیر بهداشت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در این نشست گفت: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در دوره وزارت خانم دکتر وحید دستجردی، خدمات بسیار خوبی در عرصههای آموزشی، پژوهشی و درمانی ارایه داده است.
دکتر غلامرضا حیدری اضافه کرد: راهاندازی دانشکده دندانپزشکی، راهاندازی هفت رشته تحصیلات تکمیلی و راه اندازی و جذب PhD و 11 دانشیار و استادیار از جمله خدمات دکتر دستجردی در استان بوشهر بوده است.
وی افزود: موافقت اولیه دانشکده داروسازی و دانشکده طبکار نیز از جمله دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حوزه آموزش و پژوهش است.
وی اضافه کرد: مجوز جذب 50 عضو هیأت علمی و افتتاح شهرک دانش سلامت با حمایت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت توسعه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از دیگر برنامههای تکمیل کننده در این حوزه است.
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