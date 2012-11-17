تلاش برای پاکسازی سوخت قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حمل و نقل و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی در هرمزگان به یک معضل جدی تبدیل کرده تا آنجایی که هر روزه اخبار گوناگونی از کشف، اجرای عملیات پاکسازی، مانور برخورد با خودروهای سوخت قاچاق در استان در سانه های مختلف منتشر می شود.

بسیاری از مسئولان دلیل تفاوت قیمت نفت و گاز با کشورهای همسایه را عامل افزایش قاچاق و عرضه خارج از شبکه می دانند. هر روزه کشف شناورهای حمل کننده قاچاق سوخت، خودروها و کشف محلهای دپو سوخت تیتر خبرگزاریها، رسانه های محلی و سراسری می شود.

"پاکسازی نقاط و محلات آلوده بندرعباس از وجود سوخت قاچاق"

عبدالحسین بسطامی فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از پاکسازی یکی از روستاهای ساحلی بندرعباس از وجود سوخت قاچاق در روز گذشته خبر داد و گفت: در راستای مقابله جدی و بی امان با قاچاقچیان سوخت و افراد سودجو و به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی، مأموران انتظامی شهرستان روز گذشته طرح پاکسازی را در یکی از روستای ساحلی تابعه بندرعباس اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح هفت هزار و 400 لیتر گازوئیل قاچاق و پنج دستگاه پمپ مکش تخلیه کشف، هشت هزار لیتر سوخت به دلیل عدم امکان انتقال و 100 بشکه 220 لیتری، 47 مخزن پلاستیکی آغشته به سوخت در محل معدوم و شش دستگاه خودرو وانت و یک دستگاه خودرو سواری فعال در شبکه قاچاق سوخت و همچنین یکدستگاه اتوبوس و یکدستگاه کامیون تریلی دارای باک غیراستاندارد توقیف شد.

فرمانده انتظامی بندرعباس خاطر نشان کرد: در این راستا ضمن دستگیری 10نفر از عوامل و عناصر فعال در قاچاق سوخت تعدادی اتباء بیگانه نیز که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند دستگیر شدند.

کشف 59 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در میناب

هادی دیده ور سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان میناب از کشف 59 هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در این شهرستان خبر داد. و افزود: اکیپ های عملیاتی این فرماندهی در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با قاچاقچیان سوخت طی دو روز با اجرای گشت های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی موفق شدند 59 هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان میناب با بیان اینکه این مقدار سوخت قاچاق طی چندین عملیات در روستاهای زهوکی، بنزرک و چاه اسماعیل کشف گردید افزود: در دو حوزه پاسگاه گوربند و حکمی که عملیات انجام گرفت؛ قاچاقچیان با مشاهده مأموران اقدام به فرار نمودند که در نتیجه با اقدامات و تدابیر لازم، خودروهای آنان توقیف شد.

سرهنگ دیده ور با با اشاره به توقیف دو دستگاه کامیون دارای باک غیر مجاز عنوان کرد: در این رابطه دو دستگاه کامیون و 9 دستگاه وانت نیسان فعال در قاچاق سوخت توقیف شد.

کشف 150 هزار لیتر سوخت قاچاق از یک شناور

بختیاری فرمانده دریابانی بندرلنگه از کشف بیش از 150 هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری 8 نفر قاچاقچی سوخت در این رابطه خبر داد و گفت: مرزبانان این پایگاه در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک فروند لنج حامل سوخت قاچاق از ساحل این شهرستان به سمت عمق آب دریا در حال حرکت می باشد سریعاض برای توقیف شناور وارد عمل شدند.

فرمانده دریابانی بندرلنگه به اقدام سریع و قاطع مرزبانان در اجرای مأموریتها اشاره کرد و افزود: بر اساس این خبر بلافاصله مأموران گشت دریایی ناوگروه شناوری این پایگاه با یک فروند ناوچه به موقعیت اعزام شدند.

بختیاری ادامه داد: ماموران در حین گشت زنی در موقعیت شناسایی شده موفق شدند موتور لنج را در حین خروج از مرزهای آبی کشورمان شناسایی و در یک اقدام سریع و ضربتی توقیف کنند در بازرسی از شناور توقیف شده 150 هزار و 500 لیتر گازوئیل قاچاق کشف و 10 قاچاقچی نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

در اینکه پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارب قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است شکی نیست اما مسئولان و تصمیم گیرندگان دولتی باید بدانند برخوردسطحی با پدیده قاچاق سوخت هیچگاه راه حل مناسبی برای ریشه کنی نخواهد بود. زیرا اگر فرصتهای شغلی به صورت عادلانه در جامعه ایجاد شود و رشته های دانشگاهی در استانها با توجه به ظرفیتهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راه اندازی شود دیگر شاهد علاقمندی جوانان جویای کار به سمت قاچاق سوخت و سودهای کلان و بادآورده نخواهند شد.