آخرین وضعیت شرکت حمل و نقل بین المللی لرستان/ وعده ای برای دو ماه دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان موجب حبس شدن تولیدات و محصولات لرستان در محدوده استان و کشور شده است تا این موضوع انتقادات مسئولان مختلف را نیز در پی داشته باشد.

نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان مستعد و زرخیز لرستان چالشی است که صادرات این استان را در بن بست نگه داشته تا بارها مسئولان و متولیان امر از این موضوع انتقاد کنند که در آخرین پرده از انتقادات در این زمینه به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برمی گردد تا حجت الله بیرانوند از کوتاهی های صورت گرفته در این زمینه انتقاد کند.

برای اطلاع از آخرین وضعیت این شرکت بین المللی به سراغ مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان رفتیم تا وی ابراز امیدواری کند که این شرکت به زودی در لرستان راه اندازی خواهد شد.

95 درصد کار راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی انجام شده است

نصرت الله حیدری با اشاره به روند راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی در لرستان اظهار داشت: مجوزهای لازم از سوی همه دستگاههای دولتی و غیردولتی برای راه اندازی این شرکت در لرستان اخذ شده است.

وی با بیان اینکه متقاضی راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی لرستان در آزمون نیز پذیرفته شده است، تصریح کرد: تاکنون 95 درصد کار راه اندازی این شرکت انجام شده است.

حیدری با بیان اینکه آخرین مجوز برای راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی لرستان باید از سوی اتاق بازرگانی کشور صادر شود عنوان کرد: در صورت صدور این مجوز این شرکت می تواند کار خود را به صورت رسمی آغاز کند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با تاکید براینکه در حال حاضر این شرکت دارای مجوز کد صادرات در تمام گمرک های خروجی کشور است بیان داشت: با راه اندازی این شرکت حمل و نقل بین المللی از صفر تا 100 کار صادرات کالاها در لرستان انجام خواهد شد.

زمان راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی لرستان

حیدری با اشاره به زمان راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی لرستان تصریح کرد: این شرکت ظرف دو ماه آینده در استان لرستان شروع به فعالیت خواهد کرد.

این سخنان مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان در حالی مطرح می شود که برخی مسئولان و متولیان امر معتقدند که متقاضی راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی در استان از توان مالی مناسب برخوردار نیست و باید مورد حمایت بانکها و دستگاههای مختلف قرار گیرد.

اما و اگرهای راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی

سرپرست دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای راه اندازی این شرکت به لحاظ زیرساختها و شرایط لازم برخی مشکلات وجود دارد.

بهزاد منصوری با اشاره به ظرفیت مالی متقاضی شرکت حمل و نقل بین المللی در لرستان بیان داشت: با توجه به اینکه متقاضی این شرکت دارای مشکلات مالی است باید شرایط به گونه ای باشد که این مجموعه به صورت تعاونی اداره شود.

وی با بیان اینکه تنها راه برای رفع مشکل مالی متقاضی این شرکت واگذاری به صورت سهام به متقاضیان دیگر است تصریح کرد: همچنین باید از سوی اتاق بازرگانی نیز مجوز لازم برای راه اندازی این شرکت صادر شود.

سرپرست دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه راه اندازی این شرکت به سادگی در لرستان اتفاق نخواهد افتاد، ابراز اطمینان کرد که استانداری لرستان نیز حمایت لازم برای راه اندازی این شرکت را خواهد داشت.

صادرات لرستان در بن بست حمل و نقل بین المللی

بنابر این گزارش این سخنان در حالی مطرح می شود که سالهاست صادرات لرستان در بن بست نبود شرکت حمل و نقل بین المللی گیر افتاده است، چالشی که با اخذ مجوز اولین شرکت حمل و نقل بین المللی استان امید می رفت که حل شود ولی این فرصت نیز در حال از دست رفتن است.

این در حالیست که یکی از اساسی ترین زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع و صادرات در هر کشور وجود حمل و نقل روان و ایمن در آن کشور است به طوریکه یکی از ارکان مهم در این زمینه محسوب می شود.

از سوی دیگر امروزه به دلیل جهانی شدن اقتصاد و تجارت جهانی کالاها، نیاز به خدمات حمل و نقل، نیازی روزافزون و امری گریزناپذیر است؛ موضوعی که در بازار رقابت کالاها می تواند قدرت رقابت پذیری هر کشور را افزایش دهد.

همچنین ارائه خدمات حمل و نقلی مناسب از نظر کیفیت، هزینه و زمان تاثیری غیرقابل انکار نه تنها در افزایش رقابت پذیری صادرکنندگان در بازارهای هدف کالاهایشان دارد بلکه بر کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نیز موثر خواهد بود.

با این تفاسیر این مقوله به نوبه خود بر رشد اقتصادی جوامع، ایجاد فرصت های شغلی و در نهایت افزایش رفاه عمومی مردم تاثیرگذار خواهد بود.

صادرکنندگان لرستانی نگران هستند

و اما استان لرستان به دلیل واقع شدن در کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب کشور از یک سو و بهره مندی از موهبت خدادادی دسترسی آسان به مرزهای غرب کشور از جمله کشور عراق از سوی دیگر می تواند نقش بسیار فعالی در زنجیره تامین کالاهای استانهای مختلف و همچنین کشورهای منطقه ایفا کند.

این در حالیست که نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان به عنوان چالشی که سالهاست حوزه صادرات کالا در این استان را درگیر کرده است همچنان صادر کنندگان را آزار می دهد.

انتقادات پرشمار فعالان اقتصادی استان لرستان از نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان لرستان در نهایت منجر به دست بکار شدن متولیان امر شد تا با رایزنی های صورت گرفته مجوز ایجاد یک شرکت در استان لرستان دریافت شود.

این در حالیست که به رغم پیگیری های صورت گرفته و اخذ مجوز این شرکت در اواخر سال 89 با فرصت سوزی های صورت گرفته همین یک مجوز استان نیز به دلیل عدم راه اندازی شرکت در آستانه لغو شدن قرار دارد، موضوعی که صادرکنندگان استان را نگران کرده است.