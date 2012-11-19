مقاومت در برابر صهیونیستها در اولویت واجبات دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آیت الله اراکی دبیر کل مجمع با بیان این که رژیم غاصب و اشغالگر قدس بار دیگر در سرزمین غزه دست به کشتار بی گناهان و ریختن خون مظلومان زده است، اظهار داشت: این تجاوز در مقابل دیدگان دولت های عربی و موسسات بین المللی که داعیه دار دفاع از حقوق بشر هستند، رخ می دهند و آنها هیچ گونه اقدام عملی برای دفاع از مظلوم و رویارویی با رژیم غاصب صهیونیستی انجام نمی دهند.

وی اضافه افزود: از اوجب واجبات بر همه اهل اسلام است که یکپارچه و یدی واحده از هر گونه حمایت و همیاری با مردم مظلوم غزه دریغ نکرده و تجاوز صهیونیست ها را با شدیدترین حالات پاسخگو باشند تا شاهد پیروزی جبهه ایمان و اسلام بر جبهه کفر و نفاق و استکبار و طاغوت باشیم.

آیت الله اراکی در ادامه بیانیه خود آورده است: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به صراحت و با تاکید اعلام می دارد که مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی در دوره کنونی در اولویت واجبات دینی قرار دارد و بر هر مسلمان ملتزم به مبانی دینی واجب است که تمام تلاش خویش را برای حمایت از برادران ما در فلسطین و غزه تا پیروزی نهایی آنان به کار گیرد.

دبیر کل مجمع در پایان تاکید کرده است: از خداوند متعال می خواهم که به برادرانمان در فلسطین و خصوصا غزه یاری رسانده و آنان را هر چه سریعتر پیروز گرداند و عذاب دردناک خویش را بر تجاوزگران غاصب صهیونیستی نازل گرداند؛ به راستی که او شنونده و اجابت کننده است.