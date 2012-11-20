درخواست هتلداران برای دریافت تعرفه ارزی از گردشگران خارجی

محمد علی فرخ مهر به خبرنگار مهر گفت: از سال 72 نرخ اتاقها با گردشگران خارجی به دلار محاسبه می شد اما در قالب یک بخشنامه در سال 86 این اقدام لغو شد و یکسان سازی نرخ هتلها را برای گردشگران خارجی و داخلی در نظر گرفتند اما اکنون درخواست داریم که طرح دریافت نرخ ارزی دوباره اجرایی شود چرا که این اقدام مصوبه از پیش تعیین شده ای نیز داشته است.

فرخ مهر با اعلام اینکه دریافت نرخ ارزی را از ماه آینده اجرایی می کنیم، بیان کرد: زمانی که تعرفه اتاق با مهمان خارجی به صورت ارزی محاسبه شود کمبودهای این بخش برای هتلداران جبران می شود.

وی ادامه داد: آژانسهای همکار که تور گردشگران خارجی به هتلها می آورند از 40 درصد تخفیف برای قیمت اتاق استفاده می کنند اما گردشگرانی که به صورت مستقل در هتلها اقامت دارند از این تخفیف بهره ای نمی برند.

فرخ مهر مثال زد: بیشتر کسانی که برای کار به ایران می آیند از ارزهای دولتی استفاده می کنند، بنابراین باید در هتل اقامت کنند اما چون با تور وارد ایران نمی شود این تخفیف شامل آنها نمی شود.

وی گفت: اکنون تصمیمی برای بالا بردن نرخ ریالی اتاقها نداریم چرا که مردم قدرت خرید نخواهند داشت در آن صورت به جای هتل سعی می کنند یا در چادر بخوابند و یا در خانه های اقوام بنابراین با افزایش نرخ ریالی نتیجه مطلوبی به دست نمی آوریم.