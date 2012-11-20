اجرای141 برنامه هفته بسیج در شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار علیرضا غریبی دوشنبه‌شب در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) و تبریک هفته بسیج اظهار داشت: امروز پرچم پر افتخاراسلام ناب محمدی در دستان مردی اندیشمند، عالمی فرزانه، حکیم، مدیر و مدبر و صاحب فیض و کرامت است و این هم از نعماتی است که خداوند به ما ارزانی داشته و باید شکرگزار این نعمت الهی باشیم.

فرمانده سپاه شهرستان گناوه گفت: نظام انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیار بزرگی برای کشور ما داشته و بزرگترین دستاورد آن هم آزادی بود که نشأت گرفته از راه امام حسین (ع) بود و پیام امام حسین (ع) برای تمامی مردم دنیا آزادی و آزاد مردی بود.

غربیی افزود: با پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران به دست امام خمینی (ره") و حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب و نظام، پیروزی‌ها یکی پس از دیگر اتفاق افتاد و این چیزی نبود به جز حرکت درونی و وجودی و وجوبی آزادمردان و آزادی‌خواهانی که به رهبری حضرت امام خمینی در کشور ما اتفاق افتاد و احساس خودباوری که امام در آحاد این ملت ایجاد ساخت و مردم ما این درس را از عاشورا گرفته‌اند.

وی خاطرنشان ساخت: خروج حضرت امام و انقلاب ایشان که به نوعی در سال 42 رقم خورد با آن حرکت عظیم مردم مقارن با دوم محرم بود که اتفاق‌های آن یکی پس از دیگری صورت پذیرفت و نهایتاً در سال 57 این حرکت‌ها به پیروزی رسید.

غریبی با اشاره به این انقلاب‌ها ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) انقلاب های بزرگی را چه قبل و چه بعد از انقلاب در کشور ما انجام دادند. اولین انقلاب حضرت امام انقلاب و تصرف قلوب مردم بود و دومین آن هم حرکت دادن این روح بزرگ مردم کشور ما به سمت آزادی و آزادی خواهی با تأسی گرفتن از درس عاشورا بود.

وی افزود: یکی دیگر از بزرگترین انقلاب های حضرت امام تشکیل بسیج بود. حضرت امام با پیش بینی هایی که کرده بودند در پنجم آذر سال 58 برای مقابله با تهاجمات سهمگین دشمن دستور تشکیل سازمان بسیج مستضعفین را دادند.

فرمانده سپاه شهرستان گناوه اضافه کرد: شاید اگر آمریکا و دیگر کشورهای غربی اگر از همان اول می دانستند که این نظام ما به این آسانی قابل تسخیر نیست، معادلاتشان را نسبت به تهاجم به کشور ما جور دیگری می نوشتند و رقم می زدند و در این معادلات تجدیدنظر می کردند.

وی اضافه کرد: می خواستند که انقلاب کشور ما را غصب کنند، ولی با حضور نیروهای بسیجی این خدعه دفع شد و پیروزی در جنگ تحمیلی از افتخارات بزرگ بسیج بسیجیان ماست.

غریبی تصریح کرد: دشمنان در مقاطع مختلف از راه های گوناگون قصد ضربه زدن به انقلاب اسلامی را داشتند که با رهبری های فرزانه مقام معظم رهبری این مراحل را پشت سر گذاشته ایم و افتخار همه یبسیجیان این است که رهبر آنها مقام معظم رهبری است.

وی بیان داشت: جنگ نرم دشمنان به مثابه شرک است که وارد کشور ما شده و بسیجیان ما باید با اعتقادات معنوی مستحکم و بصیرت به مقابله با جنگ نرم دشمنان بروند و آنها می خواهند با تصرف اعتقادات ما، ما را خلع سلاح کنند و سلاح و قدرت ما امروز اعتقادات معنوی ماست.

فرمانده سپاه شهرستان گناوه متذکر شد: یکی از بهترین فرصت ها برای ما وجود هفته مبارک بسیج است که امسال هم بایستی با تقارن این هفته با ایام سوگواری امام حسین (ع) که بسیار سنخیت نزدیکی خصوصاً در بحث شهادت طلبی و آزادی‌خواهی دارد، استفاده کنیم و بتوانیم پیرو واقعی راه شهدا، امام شهدا، منویات مقام معظم رهبری باشیم. این هفته از 30 آبان ماه آغاز و ششم آذر ماه نیز پایان می یابد.

وی در پایان با توجه به شعار امثال هفته بسیج گفت: شعار امسال هفته بسیج ، بسیج امتداد عاشورا است و 141 برنامه در این هفته در شهرستان گناوه اجرا خواهد شد که می توان از میان آنها به همایش اقتصاد مقاومتی، همایش تجلیل از رزمندگان، یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی و شهدای روستای شول و ... اشاره کرد.