کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای این معلول در حد قوانین و مقررات، دستور العمل های سازمان و با توجه به اینکه وی از معلولیتی رنج می برد که بصورت خاص بوده، اقدامات مناسب مددکاری به ویژه در یکسال اخیر انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: فریبا معصومی به اتفاق والدین در یک منزل مسکونی و قدیمی در روستای شولم شهرستان فومن زندگی می کند.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: پدر و مادر وی بی سواد، کشاورز و دارای چهار هزار متر مربع زمین شالیکاری و شش هزار متر مربع باغ چای بوده و برای تامین هزینه های معیشتی روزمره، والدین زیر پوشش کمیته امداد هستند.

وی با بیان اینکه توانخواه قادر به انجام کارهای شخصی خود نیست و همه امور این دختر معلول توسط مادرش انجام می گیرد، افزود: معلول مزبور از سال 1374 تاکنون تحت حمایت این سازمان قرار داشته و از کمک هزینه نگهداری ماهیانه برخوردار است.

کوچکی نژاد اظهارداشت: اهم خدمات مورد ارائه به فریبا معصومی معلول فومنی می توان به پرداخت یک میلیون ریال وام قرض الحسنه، پرداخت یک میلیون و 700 هزار ریال هزینه ایاب و ذهاب، پرداخت یک میلیون ریال برای خرید کالسکه مخصوص، تحویل دفترچه خدمات درمانی و کارت بیمه تکمیلی را نام برد.

وی گفت: دیدار مدیرکل، معاون توانبخشی و مدیر روابط عمومی بهزیستی گیلان به همراه رئیس اداره بهزیستی فومن و کارشناس توانبخشی این شهرستان از منزل توانخواه، خرید بخشی از محصولات و همچنین بررسی مشکلات وی از دیگر اقدامات در سال جاری بوده است.

مدیرکل بهزیستی گیلان یادآورشد: از اقدامات مهم دیگر می توان به پرداخت یک میلیون و 500 هزار ریال کمک هزینه ایاب و ذهاب به مشهد مقدس، اعزام به مشهد مقدس به همراه والدین از طریق هواپیما، پرداخت یک میلیون ریال برای آموزش سوادآموزی به مربی توانخواه، دو میلیون ریال برای آموزش سواد آموزی به مربی وی، پرداخت 20 میلیون ریال از محل اعتبارات ارتباطات مردمی برای کمک هزینه ساخت مسکن ( طرح آفتاب)، هماهنگی با معاونت توانبخشی بهزیستی گیلان و در اختیار گذاشتن راننده و مکان به مدت یک هفته برای حضور دختر معلول فومنی در نمایشگاه هفته بهزیستی، هماهنگی برای ساخت مسکن و اخذ پروانه ساخت با هدف احداث منزل مسکونی، اختصاص 40 میلیون ریال از حوزه مشارکتهای مردمی بهزیستی استان با هدف ساخت منزل مسکونی د را ذکر کرد.