  1. دين، حوزه، انديشه
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

اعطای جایزه "اسپیتز" به فیلسوف آمریکایی/ جایزه به خاطر چرخش سیاسی رالز

اعطای جایزه "اسپیتز" به فیلسوف آمریکایی/ جایزه به خاطر چرخش سیاسی رالز

جایزه "اسپیتز" در سال جاری میلادی به استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه به سبب نگارش کتاب "چرا لیبرالیسم سیاسی؟ درباره چرخش سیاسی جان رالز" توسط پل ویتمن به وی تعلق گرفته است.

این جایزه به کتابهایی در حوزه نظریه دموکراتیک و لیبرالیسم اعطا می شود. تیمی از دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا عهده‌دار اعطای این جایزه هستند. این جایزه در کنفرانس بین المللی برای مطالعه اندیشه سیاسی پایه‌گذاری شد.

این جایزه به اثری تعلق می گیرد که جنبه نظری آن بیش از جنبه تاریخی باشد. این جایزه از سال 1988 میلادی به آثار برتری که دارای شرایط مذکور باشند اعطا شده است.

متفکران و اندیشمندان برجسته و شناخته شده‌ای این جایزه را در ادوار گذشته از آن خود کرده اند. از جمله می توان به "جوزف راز" نویسنده کتاب "اخلاق آزادی" اشاره کرد که این جایزه را در اولین سال اعطای این جایزه در سال 1988 به سبب نگارش همین کتاب از آن خود کرد.

همچنین "رابرت دال" در سال 1991 به سبب نگارش "دموکراسی و منتقدانش" این جایزه را از آن خود کرده است.

اما شاید بتوان "جان رالز" فیلسوف آمریکایی را مهمترین متفکری دانست که این جایزه را به دست آورده است. "رالز" در سال 1995 به سبب نگارش کتاب "لیبرالیسم سیاسی" این جایزه را از آن خود کرد.

"پل ویتمن" استاد فلسفه در دانشگاه نتردام آمریکاست. او دکترای خود را از دانشگاه هاروارد اخذ کرده است. فلسفه سیاسی معاصر، اخلاق و فلسفه سیاسی قرون وسطی از جمله حوزه های تخصصی وی به شمار می روند.

کد مطلب 1748502

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