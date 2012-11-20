  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۵۹

" یوکیو آمانو " اعتراف کرد؛

تحریمها هیچ تاثیری در برنامه هسته ای ایران نداشته است

تحریمها هیچ تاثیری در برنامه هسته ای ایران نداشته است

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تحریمهای ظالمانه غربی ها علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را کاملا بی تاثیر خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " دیلی استار" ، " یوکیو آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه گفت چندین دوره تحریمها علیه ایران هیچ تاثیری بر روند برنامه هسته ای ایران نداشته است.

وی که در پاریس به سر می برد روز سه شنبه گفت : ما که فعالیتهای هسته ای ایران را در سایتها زیر نظر داریم هیچ تاثیری از تحریمها را بر روی این فعالیتها نمی بینیم.

وی در ادامه یاد آور شد: مثلا ایرانی ها با سرعت یکنواخت در حال تولید اورانیوم غنی شده تا 5 درصد و 20 درصد هستند.

همچنین در خصوص مذاکرات آتی ایران و آژانس در 13 دسامبر ( 23 آذر) آمانو اظهار داشت : پیش بینی اینکه آیا این مذاکرات موفقیت آمیز خواهد بود یا نه ، کار سختی است.

گفتنی است تا کنون، آمریکا و متحدینش برای متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، شش دور تحریمهای بی تاثیر را در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسانده اند، با این حال کشورمان تاکید کرده است هرگز از حقوق مشروع هسته ای خود دست برنخواهد داشت. 

کد مطلب 1748942

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