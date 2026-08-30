نبیاله الهدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین مسکن مناسب یکی از محورهای اصلی برنامههای توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت است و ایجاد سرپناه پایدار میتواند نقش مهمی در ارتقای امنیت و آرامش این خانوادهها داشته باشد.
وی افزود: پروژه ۱۲ واحدی «گلها» در شهرک گلدیس شاهینشهر با واگذاری زمین از سوی اداره کل راه و شهرسازی و با همکاری انجمن خیرین مسکنساز احداث و تکمیل شده است.
قائممقام کمیته امداد استان اصفهان ادامه داد: واحدهای احداثشده با توجه به شرایط خانوار و وضعیت سرپرستی، عمدتاً به زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد اختصاص یافته است.
الهدادی با اشاره به هزینه اجرای این پروژه گفت: برای احداث این ۱۲ واحد مسکونی در مجموع ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده که پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آن کمک بلاعوض، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات کمیته امداد و ۱۳۵ میلیون تومان نیز در قالب تأمین بخشی از کالاهای مورد نیاز پروژه، از جمله درب ساختمان، تأمین شده است.
وی با اشاره به برنامههای حوزه مسکن کمیته امداد شاهینشهر در سال جاری گفت: احداث یک واحد مسکونی، خرید پنج واحد مسکونی و تأمین ۱۲ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در برنامه این نهاد قرار دارد.
قائممقام کمیته امداد استان اصفهان افزود: برای هر یک از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن، ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است؛ همچنین احداث یک فضای جانبی برای منازل مددجویان با پرداخت ۴۸ میلیون تومان کمک بلاعوض از دیگر برنامههای امسال است.
الهدادی با تشریح عملکرد کمیته امداد شاهینشهر در حوزه مسکن طی سال گذشته نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ یک واحد مسکونی با بهرهمندی از ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات احداث شد و ۶ واحد مسکونی نیز با استفاده از همین میزان حمایت مالی خریداری شد.
وی ادامه داد: همچنین برای ۹ منزل خانوادههای تحت حمایت، فضای جانبی با پرداخت ۴۰ میلیون تومان کمک بلاعوض احداث و ۵۶ واحد مسکونی نیز با استفاده از ۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای هر واحد، تعمیر و بازسازی شد.
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