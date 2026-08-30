خانه بهداشت خیرساز قودجان خوانسار افتتاح شد

ایوب درویشی، در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه سفر خود به شهرستان خوانسار و آیین افتتاح خانه بهداشت جدید قودجان، با تبریک هفته وحدت، میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و همچنین هفته دولت، اظهار کرد: از حضور در جمع مردم، خیرین و مسئولان شهرستان خوانسار بسیار خرسندم و افتتاح این پروژه ارزشمند را به مردم منطقه و خیرین، بهویژه مهندس حاجیعلی، تبریک میگویم.
وی با اشاره به احداث و تکمیل خانه بهداشت جدید قودجان افزود:خانه بهداشت روستای قودجان نیز به عنوان یک طرح مشارکتی و خیرساز با مساحت ۱۴۵ مترمربع و با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال افتتاح شد که بهرهبرداری از آن میتواند به ارتقای سطح دسترسی روستاییان به خدمات بهداشتی و درمانی کمک کند.
به گفته وی :اقدام خیرین در توسعه زیرساختهای حوزه سلامت، علاوه بر ارتقای خدمات بهداشتی، موجب افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی در جامعه میشود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه شهرستان خوانسار از ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی، تمدنی و انسانی برخوردار است، تصریح کرد: اگر بهترین امکانات و زیرساختها را فراهم کنیم اما جمعیت و سرمایه انسانی کافی برای بهرهبرداری و حفظ این ظرفیتها وجود نداشته باشد، آینده منطقه با چالش مواجه خواهد شد.
درویشی با اشاره به دغدغههای جمعیتی در استان اصفهان گفت: موضوع فرزندآوری، افزایش نرخ ازدواج و تحکیم بنیان خانواده در جلسات مختلف استانی مورد بررسی قرار گرفته است. خوشبختانه بر اساس آمارها، نرخ طلاق در این شهرستان به دلیل بافت سنتی و بومی آن پایینتر از بسیاری از مناطق است، اما همچنان باید نسبت به این موضوع حساسیت و مراقبت لازم وجود داشته باشد.
وی نقش شبکه بهداشت و درمان، خانههای بهداشت، بهورزان، پزشکان و نیروهای حوزه سلامت را در ارتقای شاخصهای اجتماعی و جمعیتی بسیار مهم دانست و افزود: برنامههای خوبی در این حوزه در حال اجراست، اما بدون مشارکت مردم، بهویژه بانوانی که مدیریت خانواده را برعهده دارند، دستیابی به اهداف مورد نظر امکانپذیر نخواهد بود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت ارتباط بیشتر مردم با خانههای بهداشت خاطرنشان کرد: در سطح استان، رویکرد مدیریت محلهمحور دنبال میشود؛ رویکردی که بر شناسایی مسائل هر روستا و محله توسط خود مردم و مشارکت آنان در حل مشکلات تأکید دارد.
وی ادامه داد: انتظار اینکه دولت به تنهایی بتواند همه مسائل را حل کند نه امکانپذیر است و نه مطلوب. توسعه پایدار زمانی محقق میشود که مردم در کنار دولت برای شناسایی مسائل، ارائه راهکارها، تأمین منابع و اجرای طرحها نقشآفرینی کنند.
درویشی با اشاره به نقش خیرین در توسعه مناطق مختلف اظهار کرد: حضور خیرین در روستاها و مناطق کمتر برخوردار تنها به معنای اجرای یک پروژه عمرانی نیست، بلکه موجب افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت روابط انسانی و گسترش روحیه همدلی و مسئولیتپذیری در جامعه میشود.
وی افزود: خوشبختانه شهرستان خوانسار از سرمایهگذاران و خیرین ارزشمندی برخوردار است که میتوانند در مسیر توسعه و پیشرفت منطقه نقشآفرینی کنند و زمینهساز تحولات مثبت در حوزههای مختلف باشند.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام اجتماعی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، برادری و انسجام ملی نیاز داریم. چنین اقدامات و گردهماییهایی موجب افزایش شناخت متقابل مردم و مسئولان از یکدیگر شده و سرمایه اجتماعی جامعه را تقویت میکند.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان همواره تلاش دارند از طریق جنگ شناختی، ایجاد اختلاف و تفرقه، وحدت جامعه را هدف قرار دهند و بر همین اساس تقویت همبستگی اجتماعی و مشارکت مردم در امور مختلف از ضرورتهای مهم کشور به شمار میرود.
درویشی در پایان بار دیگر بر اهمیت مدیریت محلهمحور تأکید کرد و گفت: این رویکرد از شناسایی مسئله تا یافتن راهحل، جلب مشارکت مردم، تأمین منابع و اجرای طرحها را در بر میگیرد و الگویی است که از متن جامعه و با مشارکت مستقیم مردم شکل میگیرد.
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