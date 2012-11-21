ویژگیهای مداحی خوب از منظر یک پیرغلام اهل بیت گلستانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کبیر که در دهمین اجلاس بین المللی پیرغلامان در اردبیل نیز حضور داشت و اکنون به عنوان رئیس کانون مداحان شاعران گلستان و دبیرکانون مداحان کشور مشغول فعالیت است، با اشاره به الطاف و کرامات سید و سالار شهیدان بیان داشت: در سال 52 به بیماری گوارشی سختی مبتلا شدم که با الطاف و نظر آقا امام حسین (ع) شفا یافتم.

این پیرغلام و مداح گلستانی که از 11 سالگی به کار مداحی و نوحه سرایی می پردازد، در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی آسیب ها و پیرایه های آیین های مذهبی و عزاداری اشاره کرد.

وی اظهار داشت: چند مورد در مداحی آسیب شناسایی شده و جزو نبایدهاست که باید جلوگیری و بایدها جایگزین شوند.

وی عنوان کرد: اشعار انتخابی باید مدرک معتبر داشته باشند، از زبان حال اهل بیت (ع) و اصحاب برای مخاطبین قرائت شود، اشعار باید مستدل باشد و دارای محتوا که شان و منزلت ائمه را حفظ کنند.

کبیر تاکید کرد: مداحان از بیان مسائل غلوآمیز جدا خودداری کنند و حرفهایی به زبان نیاورند که موجب هتک حرمت ائمه شود یا جایگاه اهل بیت را خدشه دار کند.

رئیس کانون مداحان گلستان افزود: مداحان در مجالس عزاداری، مخاطبان خود را به برهنگی دعوت نکنند و اگر ناظر نامحرم در مجلس باشد، اینکار قطعا گناه است و در این عصر و روزگار به مصلحت نیست.

دبیر کانون مداحان کشور، اجرای برنامه در وقت نماز را از دیگر نبایدها برشمرد و گفت: مداحان به طور کلی در وقت نماز برنامه نداشته باشند زیرا نماز ستون است و سرمایه تربیت جامعه اسلامی است، همه مسلمانیم و اسلام نباید فدای چیزی شود.

این مداح گلستانی، تواضع، صبر، به یاد خدا بودن، توکل، اخلاص، محاسبه نفس ، اهتمام به واجبات و مستحبات، شکر گذار خدا بودن، پاکسازی نفس از رذایل اخلاقی مثل حسد و حرص و ... را از جمله مشخصات یک مداح خوب برشمرد.

وی تاکید کرد: مداحان باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشند و در آغاز مداحی با بسم الله شروع کنند، احترام به بزرگان و پیشکسوتان را سرلوحه خود قرار دهند، مناسبت شناس، وقت شناس و مخاطب شناس باشند و سعی کنند احادیث معتبر، مستند، مستدل را استفاده کنند.

پیرایه هایی که حذف شدند



رئیس کانون مداحان گلستان به برخی پیرایه های حذف شده از آیین های مذهبی اشاره و اضافه کرد: با توجه به ابلاغیه های سازمان تبلیغات به کانون مداحان کشور یک دستورالعمل و الگو تعریف شده و حسب آن دستورالعمل، کلاس های آموزشی مداحی گذاشته ایم که در سال گذشته و امسال برگزار شد.



وی بیان داشت: قرآن، معصوم شناسی یا مقاتل، نغمات و اشعار آیینی را در کلاسها آموزش دادیم.



کبیر با بیان اینکه بسیاری از پیرایه ها کم شده و در حال حذف شدن است، گفت: همچنین با ملاقات با علما و بزرگان حوزه و دانشگاه، روند حذف این پیرایه ها رو به بهبود است.

دبیر کانون مداحان کشور بیان داشت: غلو گویی، گفتار غیر واقع و غیرمستند از جمله پیرایه ها بود که بیشتر در بین بانوان دیده می شد و با شکل گیری مجمع الذاکرین بانوان این دغدغه ها کم شده است و رو به برطرف شدن است.



وی افزود: شبیه خوانی هایی که اساس حماسه عاشورا را زیر سئوال می برد نیز از جمله پیرایه ها بود و انتظار داریم شهروندان نگرششان به واقع گرایی باشد و به آنچه اساس و بنیان دارد بپردازند و از اجرای مراسمی که موجب وهم می شود ، جلوگیری کنند.

گلستان چهار هزار مداح دارد و سال 92 میزبان کنگره بین المللی تجلیل از پیرغلامان خواهد بود.