"شل کن سفت کن" شرکتهای هواپیمایی/ 3 پرواز فرودگاه خرم آباد "پر"!

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت پروازهای فرودگاه خرم آباد به کلافی سردرگم تبدیل شده است؛ یک روز شرکت هواپیمایی "ایران ایر" در تصمیمی ناگهانی پرواز خود را لغو می کند و روز دیگر آن را بر می گرداند، یک روز دیگر ماهان با ارسال نامه ای به ناگاه سه پرواز رفت و برگشت خود در فرودگاه خرم آباد را لغو می کند و معلوم نیست این روند تا کی ادامه خواهد داشت.

این در حالیست که با این وضعیت برنامه ریزی برای استفاده از پروازهای فرودگاه خرم آباد به کاری سخت و گاه غیرممکن تبدیل شده است تا این وضعیت انتقاد بخشهای مختلف اعم از سرمایه گذاران بخش خصوصی و حتی برخی دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی را نیز در پی داشته باشد.

نیمی از پروازهای ماهان پرید

در حالیکه هفته گذشته اعلام شد که بعد از دو ماه شرکت ایران ایر تک پرواز خود را به فرودگاه خرم آباد برگرندانده است که ماهان در اواخر هفته کل پروازهایش را به دلیل بدی آب و هوا - در حالیکه آسمان لرستان آفتابی بود- لغو کرد.

این لغو پروازها شاید در نگاه اول تنها به دلیل بدی آب و هوا اعلام شده بود ولی به ناگاه طی امروز ماهان در نامه ای به فرودگاه خرم آباد این لغو پروازها با تثبیت و اعلام کرد که 6 پروازش را از فرودگاه خرم آباد لغو کرده است.

مشکل خلق الساعه کمبود ناوگان هواپیمایی

مدیر فرودگاه خرم آباد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو سه پرواز رفت و برگشت ماهان در فرودگاه خرم آباد اظهار داشت: علت لغو این پروازها در نامه ای کمبود ناوگان هوایی از سوی این شرکت عنوان شده است.

اسفندیار کیانی با بیان اینکه هم اکنون کل پروازهای فرودگاه خرم آباد در هفته چهار پرواز رفت و برگشت است، افزود: از این تعداد سه پرواز مربوط به ماهان و یک پرواز مربوط به شرکت ایران ایر است.

وی با اشاره به رایزنی های صورت گرفته برای ثبات پروازهای فرودگاه خرم آباد عنوان کرد: علاوه بر این پیگیریهایی از سوی مسئولان ارشد استان نیز صورت گرفته و مسئولان ماهان قول داده اند که در صورت حل مشکل ناوگان پروازها را دایر کنند.

کیانی به نقل از مسئولان شرکت هواپیمایی ماهان عنوان کرد که علاوه بر پروازهای فرودگاه خرم آباد برخی دیگر از فرودگاهها نیز شامل کاهش پروازها شده اند.

رفع مشکل ساعات پروازها به بهار آینده موکول شد

مدیر فرودگاه خرم آباد در مورد زمان کنونی پروازهای ماهان نیز به خبرنگار مهر گفت: مسئولان این شرکت می گویند با توجه به محدودیت تعداد هواپیماها و برنامه ریزی صورت گرفته امکان جابجایی زمان پروازها فعلا وجود ندارد.

کیانی ادامه داد: مسئولان شرکت هواپیمایی ماهان وعده کرده اند که این مشکل را نیز در فصل بهار رفع کنند که البته باید دید، شرایط در آن زمان به چه گونه ای خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای افزایش پروازهای فرودگاه خرم آباد با رئیس سازمان هواپیمایی دو هفته قبل جلسه داشتیم، افزود: از سوی دیگر استاندار و معاونین استاندار نیز پیگیریهایی در این زمینه انجام داده اند که امیدواریم به نتیجه برسد.

کیانی با بیان اینکه اولویت نخست مسئولان فرودگاه خرم آباد ایجاد حداقل روزی یک پرواز است، یادآور شد: تغییر ساعات پروازی اولویت دوم محسوب می شود.

فرودگاه خرم آباد مشکلی برای راه اندازی پروازها ندارد

وی با تاکید بر اینکه فرودگاه خرم آباد به لحاظ شرایط لازم مشکلی برای راه اندازی پروازها ندارد، بیان داشت: آنچه در حوزه کاری ما قرار دارد را به نحو احسن انجام داده ایم ولی برای برقراری پروازها باید شرکت های هواپیمایی مساعدت کنند.

مدیر فرودگاه خرم آباد با بیان اینکه ما هم در کنار مابقی مسئولان داریم برای رفع این مشکل رایزنی می کنیم، بیان داشت: باید سازمان هواپیمایی کشور به گونه ای برنامه ریزی کند که فرودگاههایی چون فرودگاه خرم آباد نیز بتوانند شاهد برگزاری منظم پروازها باشند.

کیانی با یادآوری اینکه نامنظم بودن پروازهای فرودگاه خرم آباد برای مسئولان این فرودگاه نیز مشکلاتی را به همراه دارد، افزود: ما هم امیدواریم با پیگیری مسئولان و متولیان امر این مشکل حل شود.

داستان تکراری پروازهای فرودگاه خرم آباد

به هر روی وضعیت رکود پروازها در فرودگاه خرم آباد به معضل تکراری استان لرستان تبدیل شده است تا در استمرار این روند بخش های مختلف اعم از حوزه آموزش، سرمایه گذاری و ...دچار آسیب جدی شود به طوریکه بسیاری از روسای دانشگاههای استان این وضعیت را موجب عدم استقبال اساتید پروازی از حضور و تدریس در لرستان عنوان می کنند.

هم اکنون با این وضعیت فرودگاه خرم آباد کمتر مسئول ملی برای حضور در برنامه ها و همایش های استان می تواند از پروازهای لرستان استفاده کند و برای حضور در این استان یا باید رنج سفر زمینی را به جان بخرد و یا به اجبار از طریق فرودگاه کرمانشاه راه لرستان را در پیش بگیرد.

آخرین نمونه این وضعیت را می توان در سفر زمینی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به لرستان یادآوری کرد تا این روند موجب ابراز شرمندگی استاندار شود.

به هر روی به نظر می رسد وضعیت پروازهای فرودگاه خرم آباد به چالشی جدی پیش روی این استان تبدیل شده به طوریکه هنوز برای این مشکل با وجود گذشت سالها چاره ای اندیشیده نشده است.

از سوی دیگر بارها به دلیل وضعیت پروازهای فرودگاه خرم آباد بسیاری از همایش ها در لرستان لغو شده یا حتی بسیاری از مسئولان ملی قید آمدن به لرستان را زده اند.

این وضعیت حاکم بر فرودگاه خرم آباد علاوه بر اینکه حضور مسئولان ملی در این استان را کمرنگ کرده موجب انتقادات پر شمار سرمایه گذاران نیز از این وضعیت شده است به طوریکه برخی از سرمایه گذاران یکی از دلایل عدم حضور در این استان را نبود پروازهای منظم عنوان می کنند.

این در حالیست که به گفته مسئولان شرکت فرودگاههای کشور سالانه بیش از یک میلیارد تومان صرف نگهداری فرودگاهی می شود که در سال کمتر از 40 میلیون تومان درآمد دارد!

این روند به گونه ای است که بسیاری از مسئولانی که به لرستان قدم می گذارند از منظم نبودن و تعداد محدود پروازهای فرودگاه خرم آباد به عنوان مانعی پیش روی توسعه لرستان یاد می کنند.