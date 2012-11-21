اتحاد موجب استقلال و عزت جوامع اسلامی است/ اسلام دین سکوت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار با جمعی از علمای صوفی یمن با طرح این پرسش که آیا در تحولی که در کشورهای اسلامی برقرار است، دخالت دارند یا نه؟، تصریح کرد: مردان و به ویژه زنان یمنی با حجاب کامل در برابر استکبار جهانی ایستادگی کردند.



وی افزود: امروز بیش از هر موضوع بحث در این مسئله اهمیت فراوانی دارد که صوفی به معنای محبت به اهل بیت(ع) و پیامبر اکرم(ص) است، پیامبر اسلام(ص)، معیار را بعد از آن همه زحمات و بنای اسلام، قرآن و عترت قرار دادند.



استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: پیامبر در آخرین حج خود، در مکانی به نام غدیر، حضرت علی(ع) را به عنوان ولی معرفی کردند و در آن روز دین اسلام کامل شد.



حکومت و امامت در اسلام از سوی خداوند است



آیت الله نوری همدانی تاکید کرد: حکومت و امامت در اسلام، از سوی خداوند است، حاکم اسلامی نیز باید دارای تقوا، عدالت، مدیریت و شجاعت باشد.



مردم مسلمان باید برای مقابله با استکبار نظام حکومت اسلامی را در جامعه پیاده کنند



مرجع تقلید شیعیان، ایمان، اعتقاد و علم را اساس دین اسلام دانسته و ادامه داد: مردم مسلمان باید نظام حکومت اسلامی را در جامعه پیاده کنند تا به مقابله با استکبار و منافقین بپردازند.



وی ادامه داد: حکومت اسلامی، نظام مستقلی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و نظام مقتدری است.



امروز ممالک اسلامی در برابر استکبار با خطر مواجه هستند



این مرجع تقلید گفت: متاسفانه امروز ممالک اسلامی در برابر استکبار و امریکا در تاریخ با خطر مواجه هستند، حکومت و سیاست و اقتصاد کشورهای اسلامی در دستان استکبار است، آل خلیفه، آل حمد و سایر آل ها همه دست نشاندگان امریکا هستند.



آیت الله نوری همدانی با تاکید بر ضرورت همدلی میان مسلمانان در قبال استکبار ادامه داد: مومنان جسم ها و دست های واحدی هستند، اتحاد مسلمانان موجب قدرت جوامع اسلامی است.



مرجع تقلید شیعیان تاکید کرد: هیچ چیزی جز اتحاد نمی تواند جوامع اسلامی را به استقلال و عزت برساند.



وی نسبت به تلاش دائم دشمنان علیه کشورهای اسلامی هشدار داد و گفت: دشمن همیشه ضربه های خود را جهت اختلافات مذهبی، قبایلی و شکلی میان مسلمانان وارد می کند، ایران اسلامی در گذشته مانند سایر کشورهای اسلامی بود اما عالم مجاهد و شجاع و فقیهی مانند امام خمینی(ره) کشور ایران را از دست استکبار رها کردند.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله نوری همدانی، دین اسلام را دین جهاد دانست و ادامه داد: جوامع اسلامی باید به تمام ابزارهای نظامی مجهز باشند تا استکبار و دشمنان از حمله به این کشورها ترس و وحشت داشته باشد.

