اماکن متبرکه سطح سروآباد بازسازی می شوند/تجلیل از فعالان طرح هجرت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدرضایی در جلسه ساماندهی عتبات عالیات شهرستان سروآباد اظهار داشت: در سطح شهرستان عتبات و مکان هایی را که در آن تخریب و فرسودگی ایجاد شده باید در اسرع وقت بازسازی و مرمت کرد.

وی ادامه داد: عتبات عالیات باعث جذب گردشگر و توریست به منطقه می شود و در نتیجه سبب اشتغالزایی و همچنین توسعه بیش از پیش این شهرستان می شود.

فرماندار سروآباد یادآور شد: در این شهرستان اماکن مذهبی همچون پیرشالیار و کوسه هجیج وجود دارد که در بین مردم منطقه و مردم استان کردستان از احترام خاصی برخوردار هستند.

محمد رضایی با بیان اینکه ساماندهی اماکن متبرکه علاوه بر ایجاد اشتغالزایی سبب تقویتدین مردم و استحکام روابط آنها می شود، بیان کرد: اعتبار بازسازی و مرمت این اماکن از استان تامین می شود.

تجلیل از نخبگان و فعالان طرح هجرت

طی مراسمی از نخبگان و فعالان طرح هجرت سه در شهرستان سروآباد تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم فرماندار شهرستان سروآباد ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم و همچنین تبریک هفته بسیج گفت: شما نخبگان و فعالان طرح هجرت باید در جامعه به گونه ای رفتار کنید که سرمشق دیگران باشید و زبانزد خاص و عام باشید.

احمد محمدرضایی افزود: باید آرمان ها و اهداف شهیدان و انقلاب سینه به سینه و نسل به نسل به دیگران منتقل شود تا دشمنان اسلام و ایران عزیزمان فکر هیچگونه عمل و توطئه ای علیه ایران را نداشته باشند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان سروآباد نیز در این مراسم اظهار داشت: در ایام هفته بسیج 403 برنامه با 50 عنوان در بخش های مختلف عمرانی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و هنری در سطح شهرستان سروآباد اجرا می شود.

سرهنگ رافع خویوز ادامه داد: پاداش و هدایایی برای بسیجیان در نظر گرفته شده که در این هفته به آنها اهداء می شود.

در پایان این مراسم به نخبگان و فعالان طرح هجرت سه به رسم یادبود لوح و هدایایی اهدا شد.