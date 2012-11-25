تولید غذا برای ماهیان زینتی توسط محققان دانشگاه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، کاشان با تولید حدود 30 میلیون قطعه ماهی در سال و تولید 70 درصد ماهیان زینتی کشور، قطب پرورش ماهیان زینتی کشور محسوب می‌شود و در حال حاضر 232 کارگاه تولید ماهی زینتی در این شهرستان فعال هستند.



از آنجایی که کرم‌های خونی غذایی بسیار لذیذ برای ماهیان زینتی محسوب می‌شوند، از این رو تاکنون این حشرات به صورت منجمد و خشک با کیفیت پایین از کشورهای چین و مالزی وارد کشور می‌شد.



از این رو محققان دانشگاه کاشان با اجرای پروژه تحقیقاتی موفق به تولید انبوه این حشره شدند و نیازهای آکواریوم‌های کاشان به عنوان قطب تولید ماهی زینتی برطرف شد.