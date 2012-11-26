9 شکارچی متخلف در سروآباد دستگیر شدند/ تشدید برخورد با تخلفات در مناطق حفاظت شده

مراد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری 9 فرد متخلف در حوزه شکار و صید در شهرستان سروآباد، اظهار داشت: از این متخلفین 172 قطعه ماهی، 45 قطعه سهره، دو قطعه کبک، یک قبضه اسلحه بدون مجوز، چهار رشته تور ماهیگیری و چهار عدد قفس فلزی و چوبی کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این 9 نفر به مراجع قضایی تحویل داده شدند، افزود: منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو با مساحت 57 هزار هکتار در شهرستان های سروآباد، مریوان و کامیاران واقع شده است که تنوع زیستی بالایی داشته و معماری روستاهای داخل این منطقه به آن روح و زیبای ویژه ای بخشیده است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان سروآباد بیان کرد: در این زیستگاه تا کنون 117 گونه پرنده، 23 گونه پستاندار و 17 گونه خزنده و 242 گونه گیاهی شناسایی شده که می توان به گونه های پرندگان شکاری، سیاه گوش، کل و بز، خرس قهوه ای و پلنگ اشاره کرد.

حمیدی با اشاره به لزوم تشدید برخوردها با افراد متخلف در این حوزه به ویژه در مناطق حفاظت شده در شهرستان سروآباد و سایر نقاط استان، گفت: با توجه به این وضعیت انتظار می رود که مردم نیز در راستای حفاظت از این نعمت های ارزشمند مدیران و مسئولان را حمایت کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه تنها دولت نمی تواند در این بخش به موفقیت برسد، عنوان کرد: مردم در راستای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نقش ویژه ای را بر عهده دارند و به همین دلیل فرهنگ سازی و ارائه آموزش های لازم در این حوزه ضروری است.