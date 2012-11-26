به گزارش خبرنگار مهر، سروان پاسدار سهراب انبارکی عصر دوشنبه در جمع دانش آموزان بسیجی دبیرستانهای اهرم اظهار داشت: دشمن با انواع ترفند و نقشه به میدان مبارزه علیه جوانان آمده که بصیرت دینی و پیروی از ولایت می تواند دسیسه های آنان را خنثی کند.
وی که به مناسبت هفته بسیج در بین این دانشآموزان حضور یافته بود به ارزش بالای کارهای بسیج اشاره کرد و افزود: این هفته یادآور دلاوریها و رشادتهای بسیجیان در دفاع همه جانبه از نظام اسلامی است.
فرمانده سپاه شهرستان تنگستان با بیان اینکه دانشآموزان بسیجی در دوران هشت سال دفاع مقدس با پیروی از ولایت فقیه از ارزشهای اسلامی و انقلابی دفاع کردند، تصریح کرد: هماکنون نسل جوان جامعه باید در جنگ نرم از دانشآموزان شهید الگوبرداری کند.
انبارکی با تاکید بر ضرورت توجه ولایتپذیری در بین بسیجیان، اضافه کرد: ولایت پذیری دانش اموزان در دوران دفاع مقدس موجب شد تا این دانش آموزان بسیجی قلههای رفیع الهی را پیموده و به فیض عظیم شهادت نائل شوند.
این مقام مسئول افزود: شما آیندهسازان کشور باید با الگوگیری از شهدا تلاش در راستای جهاد علمی توام با معنویت جلوی توطئهها و تهدیدات دشمن را بگیرید و در راستای پیشرفت و اعتلای جامعه کوشش کنید.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به آرمانهای شهدا، خطاب به دانش آموزان گفت: امروز دانش آموزان باید قدردان خون شهدا باشند و با درس خواندن راه آنها را ادامه دهند.
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