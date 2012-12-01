تقویت باور مهدویت هدف همایش 313 یار موعود در کرمانشاه است

حجت الاسلام محمد امین بالادستیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از جمله فواید و نتایج برگزاری همایش 313 یار موعود در کرمانشاه تقویت باور مهدویت، امید بخشی به مردم، آمادگی مومنان، نزدیک بودن به ظهور و شناخت مدعیان دروغین است.

وی تصریح کرد: در زمان غیبت امام زمان (عج) ممکن است که کسانی ادعای امامت کرده و به کذب خود را به جای امام عصر معرفی کنند لذا در جلسات مختلف همایش های مهدویت نحوه شناخت این افراد و ویژگی های امام عصر (عج) آموزش داده می شود که مدعیان کذاب شناخته شوند.

استاد حوزه علمیه وعضو کانون تخصصی مهدویت قم گفت: فایده علائم وشرایط ظهور هشدار به اهل شک وتردید است و یک نوع اتمام حجت با کسانی که منکر امام عصر (عج) می شوند.

حجت الاسلام بالا دستیان افزود: ائمه ومحدثان شیعه واهل تسنن برای اینکه مردم دچار سردرگمی و گمراهی نشوند به دسته بندی علائم و نشانه های ظهورپرداختند وآن را به دو دسته علائم حتمی وغیر حتمی تقسیم کردند.

وی ادامه داد: علائم حتمی آن دسته از علائمی است که اگر یکی از این علائم به وقوع بپیوندد ظهورحتما اتفاق می افتد ودسته دیگر علائم وشرایطی است که ممکن است همه این علایم وجود داشته باشد اما ظهور امام مهدی (عج) رخ ندهد.

وی تصریح کرد: از علائم حتمی می توان به فراگیر شدن ظلم وستم در دنیا، گسستن پیوند خویشاوندی، قیام سفیانی، ندای آسمانی جبرییل که مردم رابه سوی حق دعوت می کند و همین طور قیام یمانی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: از علائم غیرحتمی می توان به قیام خراسانی، وجود بلاهای طبیعی وغیر طبیعی، شعیب بن صالح و دجال اشاره کرد که بسیاری از مردم گمان می کنند دجال شخص خاصی است اما بنا برآنچه که در کتب و روایات آمده است دجال یک جریان فرهنگی است که در همه زمان ها وجود دارد و مردم را ازطریق ابزارهای فرهنگی مثل ماهواره، عرفان کاذب و... غافل می کند و به خود مشغول می دارد.

حجت الاسلام بالادستیان گفت: شرایط برپائی تشکیل حکومت عدل جهانی این است که مردم از صمیم قلب و با آمادگی روز افزون و همینطور امداد های الهی بتوانند زمینه سازی برای ظهورداشته باشند.

وی گفت: یاران امام مهدی(عج) دارای چند وی‍‍ژگی هستند آنها دارای بینش و بصیرت عمیق هستند و در فتنه ها گمراه نخواهند شد، دارای اقدام به موقع هستند وهمیشه در همه حال ثابت قدم هستند و برای امام مهدی (عج) هزینه پردازی می کنند آنان کسانی هستند که نسبت به امام عصر والزمان (عج)دارای معرفت همراه با محبت هستند که در هرشرایطی ازامام خویش اطاعت می کنند و از او الگو پذیری دارند.

استاد حوزه علمیه وعضو کانون تخصصی مهدویت قم در پایان گفت: طرح 313 یار موعود به بالا بردن بصیرت و آگاهی افراد کمک می کند و این تعداد 313 یار کسانی هستند که در زمان ظهور امام زمان (عج) زنده اند و از مکه با وی قیام می کنند و اینان جزو فرماندهان سپاه امام مهدی (عج) خواهند بود.