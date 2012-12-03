شناسایی 686 مرکز غیر مجاز ترک اعتیاد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، داوود امینی ظهر دوشنبه در آغاز کارگاه آموزشی سازمانهای مردم نهاد در حوزه اعتیاد، پیشگیری و درمان استان تصریح کرد: طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده مراکز غیر مجاز ترک اعتیاد ساماندهی شده با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

وی با بیان اینکه 17 هزار سازمان مردم نهاد در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، هنری، سلامت، اعتیاد، تحکیم خانواده و... در سطح کشور فعال است، اضافه کرد: سازمانهای مردم نهاد الگوی خدمتگذاری به مردم از سوی مردم است.

مشاور وزیر و معاون سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور ادامه داد: از بین این سازمانها هزار و 208 سازمان در حوزه ترک اعتیاد فعال است که 47 درصد در حوزه پیشگیری و 53 درصد در حوزه درمان و کاهش آسیب ایفای نقش می کند.

به گفته این مسئول فعالیت مراکز غیر مجاز تاثیر منفی بر روی فعالیت مراکز مجاز گذاشته و به دلیل عدم کنترل این مراکز اخلالی را در نحوه ارائه خدمت مراکز مجاز به وجود آورده است. 10 درصد اعتیادها ناشی از بیکاری است

امینی معتقد است به دلیل کوتاهی در معرفی و اطلاع رسانی مراکز مجاز به عموم مردم، عدم معرفی الگوهای درمان مناسب و پرداخت اندک به موضوع آموزش سازمانهای مردم نهاد ترک اعتیاد تمامی توان و قابلیت خود را به کار نبسته اند.

وی در خصوص دلایل عمده اعتیاد به مواد مخدر اضافه کرد: بازرسی از کمپهای ترک اعتیاد و صحبت با معتادان نشان می دهد برخلاف نظر عموم مردم بیکاری تنها 10 درصد از علت مصرف مواد مخدر را شامل می شود.

امینی اضطراب و شکستهای روحی روانی را از جمله دلایل عمده گرایش به مصرف مواد مخدر عنوان کرد و متذکر شد: بیشترین گروه معتادان شامل افراد ترک تحصیل کرده، خانواده های طلاق و گروههایی با تجربه آسیبهای روانی است.