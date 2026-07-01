انتقاد از واگذاری مراکز ترک اعتیاد به افراد غیرمتخصص در بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی‌روی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری از مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه مراکز درمان و نگهداری معتادان، خواستار رسیدگی جدی به نحوه مدیریت و واگذاری این مراکز شد.

وی با بیان اینکه در برخی موارد مدیریت مراکز درمان اعتیاد به افراد غیرمتخصص واگذار شده است، اظهار داشت: این موضوع می‌تواند بر کیفیت خدمات و روند درمان اثرگذار باشد و نیازمند بررسی دقیق و ساماندهی است.

فرماندار بویراحمد افزود: لازم است در فرآیند فعالیت این مراکز، نگاه تخصصی حاکم باشد و امکان بهره‌گیری از نیروهای متخصص و به‌روز در حوزه درمان اعتیاد فراهم شود.

بهشتی‌روی با تأکید بر اینکه اصلاح نگاه اجتماعی نسبت به بیماران مبتلا به اعتیاد ضروری است، گفت: باید تلاش شود نگرش جامعه به این افراد تغییر کند تا مسیر درمان و بازگشت آنان به زندگی عادی تسهیل شود.

وی در پایان بر ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد و نحوه واگذاری مراکز درمان اعتیاد تأکید کرد و این موضوع را از مطالبات جدی در حوزه پیشگیری و درمان دانست.