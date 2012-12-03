بورس و بانکها تعطیل نیستند؛ اتاق تهران تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌ها در دو روز آینده، فعالیت خواهند داشت و تعطیلی دو روزه ادارات دولتی و مدارس تهران در روزهای 14 و 15 آذر، مشمول بازار سرمایه نمی‌شود.

در همین حال، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اعلام کرد که این اتاق روزهای سه شنبه و چهارشنبه (فردا و پس فردا) تعطیل است. پیرو اطلاعیه استانداری تهران مبنی بر تعطیلی تمامی ادارات، دستگاه‌های دولتی، مدارس و موسسات وابسته به دولت، دانشگاه‌ها در تهران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل تشدید آلودگی هوا، امور اداری و فعالیت های جاری اتاق تهران نیز در روزهای چهاردهم و پانزدهم آذرماه تعطیل خواهد بود.

فعالیت‌های اتاق تهران پس از تعطیلی دو روز آینده و از شنبه آتی از سر گرفته خواهد شد. براساس تصمیم هیات رییسه اتاق تهران، بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز که قرار بود صبح فردا برگزار شود، لغو و به روز دیگری که متعاقبا اعلام خواهد شد، موکول شد.

در همین حال، بانک مرکزی در حالی با تعطیلی بانکها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مخالفت کرده که برخی بانکها خواستار شیف‌بندی آنها در این روزها بودند.

استاندار تهران عصر امروز با اشاره به افزایش آلودگی هوا در تهران از تعطیلی دو روز آینده پایتخت خبر داده است.