محقق ایرانی برنده تنهامدال طلای کاروان مالزی/بهترین محصول دربخش امنیت

به گزارش خبرنگار مهر ، "آرش حبیبی لشکری" موفق شد مدال طلای مسابقات جهانی کامپیوتر را که در برونئی برگزار شد ازدست شاهزاده این کشوردریافت کند و با کسب این مدال ، تیم ملی مالزی در مجموع موفق به دریافت یک مدال طلا و پنج مدال برنز شد.

آرش حبیبی دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر گرایش امنیت کامپیوتر با پروژه " رمزتصویری جدید برای موبایل ها و اپلت ها" تنها نماینده مالزی بود که در گروه امنیت کامپیوتر به مسابقات جهانی این رشته راه یافت .

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر ، گفت : در مرحله قبلی نرم افزار من در برابر 7 حمله مرتبط با رمزم های ورودی (پسورد) برپایه استاندارد جهانی مقاوم بوده و 2 حمله دیگر از کل 9 حمله موجود در دنیا باقی مانده بود.

وی افزود: در این مرحله با اضافه کردن یک تکنیک جدید و فول العاده سبک که قابل استفاده درتمامی موبایل ها ، اپلت ها و تلفن های هوشمند می باشد موفق به پوشش این 2 حمله نیز شدم که در نهایت با رای 5 داور از کشورهای استرالیا ، کره ، هنگ کنگ ، تایلند و سریلانکا موفق به دریافت عنوان بهترین محصول در بخش "امنیت کامپیوتر" با پشتیبانی تمامی 9 حمله موجود برای رمزهای ورودی شدم.

این محقق جوان ایرانی گفت : جایزه این مسابقات که در کشور برونئی برگزار شد طی یک مراسم رسمی توسط شاهزاده کشور برونئی در سالن ایندرا سامورا گراند هال، هتل امپایر کشور برونئی به برندگان اهدا گردید.

بر اساس این گزارش ، دو ماه پیش این محقق ایرانی که برنده جایزه "بهترین در امنیت کامپیوتر" در کشور مالزی شده بود برای مرحله بین المللی و جهانی مسابقات به عضویت تیم ملی مالزی در آمد .

مرحله نخست این مسابقات درهر کشور برگزار می گردد و در نهایت برندگان هر کشور بعنوان تیم ملی از طرف آن کشور عازم مسابقات جهانی می شوند.

بخش بین المللی و جهانی این مسابقات هر سال در یکی از کشور ها برگزار می شود که سال 2009 در استرالیا، سال 2010 درمالزی، سال 2011 درتایلند و امسال دوازدهمین دوره این مسابقات در کشور برونئی دارالسلام یرگزار شد.

امسال در بخش بین المللی این مسابقات با عنوان APICTA 2012 کشورهای استرالیا، هند، چین، کره، تایلند، سنگاپور، هنگ کنگ، پاکستان، مالزی، سریلانکا، میانمار، ویتنام، ماکائو و برونئی در مجموع با 153 تیم شرکت داشتند که هر کشور می توانست تعداد 3 تیم برای هر گروه معرفی کند.

سال آینده این مسابقات در کشور هنگ کنگ برگزار خواهد شد.